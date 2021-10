El zasca de Almeida a Tezanos tras la última predicción del CIS para el PP

José Félix Tezanos, el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), ha comparecido este martes en el Congreso de los Diputados en el marco de la Comisión de Presupuestos. Ha explicado en la cámara las cuestiones que le han planteado los grupos políticos en relación a la partida destinada a su departamento en los Presupuestos Generales del Estado de 2022.

Tezanos ha defendido que las encuestas del organismo "son las más fiables que se pueden utilizar en este momento" en España y ha salido al paso de las críticas que le han llovido desde la bancada popular, asegurando que si el PP no ha salido mejor parado en los sondeos no es porque exista un "sesgo a la izquierda" ni porque se manipulen los datos, sino porque el partido presidido por Pablo Casado "no gana".

Esta polémica afirmación de Tezanos llega en un contexto en el que no solamente el PP cuestiona los trabajos del CIS, sino también Vox y Ciudadanos. Según el sociólogo, el organismo es "una institución totalmente solvente" que "no ha perdido credibilidad ni muchísimo menos por mucho que se empeñe en decirlo un sector de la opinión poĺitica, que no científica".

El zasca de Almeida

Tras las palabras de Tezanos han sido muchos los políticos que han reaccionado, pero la réplica más aplaudida ha sido la del alcalde de Madrid y portavoz del Partido Popular, José Luis Martínez Almeida, que ha citado en su cuenta de Twitter un fragmento de sus declaraciones para ironizar sobre lo que decían los sondeos del CIS en las pasadas elecciones de la Comunidad de Madrid:

Toda la razón, los resultados de Madrid del 4M le avalan. https://t.co/Ll8qHCJVus — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) October 27, 2021

Miles de reacciones han aplaudido el tuit de Almeida, siempre dispuesto a sacar a pasear su sentido del humor en la red social, donde ha recibido comentarios como estos:

El cocinero del PSOE es Tezanos. — 100% ESPAÑA (@100_espana) October 27, 2021

Jajajajaja !!! Tanto asesor y no hay uno que impida los ridículos de Tezanos??? — Mijaula (@Enestamijaula) October 27, 2021

¿Este señore fué el que dijo que en las elecciones de la comunidad de Madrid habìa empate técnico entre PP y PSOE no? Un crack — Sergio Acosta (@TrevorLandia) October 27, 2021

🤣🤣🤣🤣🤣🤣 es de traca lo del Sr. Tezanos. Como urge limpiar el CIS y dotarle de una dirección imparcial. — Álvaro Muñoz (@alvaro_munher) October 27, 2021

Este señor es de risa…..si no fuera xq le pagamos todos los españoles — Olga Muñoz Villas (@OlgaOlgatrix) October 27, 2021

Cabe recordar que el 22 de abril, a pocos días de las elecciones madrileñas, el CIS concluyó que el bloque de izquierdas sumaría mayoría y podría gobernar Gabilondo al subir Más Madrid y Unidas Podemos. Le daba la victoria a Isabel Díaz Ayuso con 54-56 escaños y 34-36 al PSOE, 22-24 a Mónica García y un empate entre Pablo Iglesias y Vox. Finalmente, la popular se quedó a cuatro escaños de la mayoría absoluta con 65, los socialistas y Más Madrid lograron 24, Vox 13, UP 10 y Cs sin representación.

