La vicepresidenta latina de Marvel, en la televisión de Estados Unidos: "¡Que aprendan español!"

Ni siquiera la aparición de Angelina Jolie con sus hijos pudo eclipsar el gran momento que protagonizó la vicepresidenta de Marvel en la premier mundial de Eternals, la última película de los estudios que se estrenará el próximo 5 de noviembre y que está dirigida por Chloé Zhao. Las palabras de la argentina Victoria Alonso, que ocupa el puesto de presidenta ejecutiva del gigante audiovisual, están corriendo como la pólvora entre los hispanohablantes de las redes sociales.

Alonso estaba siendo entrevistada junto a la mexicana Salma Hayek cuando respondió en perfecto castellano que "lo único que te voy a decir es que tenemos dos superhéroes". Fue entonces cuando la actriz la interrumpió para recordarle que el resto de personas no la estaban entendiendo porque no sabían español, interpelándola para que hablase en inglés, pero ella, ni corta ni perezosa, sentenció: "¡No me interesa! ¡Que aprendan todos!":

"ELLOS NO HABLAN ESPANOL" "A MI NO ME INTERESA QUE APRENDAN TODOS" JAAAAAA VIVA MI GENTE LATINA!!! #eternals pic.twitter.com/OHfQcyeFYA — emily blunt's manager (@twiceblunt) October 19, 2021

Nacida en La Plata, Victoria Alonso lleva trabajando en Marvel Studios desde la primera película de Iron Man en 2008 y fue la productora ejecutiva de todas las películas del estudio desde Los Vengadores. Desde septiembre de este año ocupa específicamente en cargo de presidenta de rodajes físicos, postproducción y efectos visuales. Vamos, que se trata de una pieza fundamental de la empresa audiovisual que ha estado en su segundo plano hasta ahora.

Y es que después de su contundente y espontánea defensa del español, provocando una carcajada épica de Salma Hayek, se ha convertido en una especie de ídolo para los hablantes de nuestro idioma a ambos lados del charco que ha servido para visibilizar su papel en la compañía y para que le hayan dedicado aplausos y memes como estos:

Si señora, que hablemos todos, también es un idioma internacional! — nidiry olarte (@NidiryO) October 19, 2021

Las palabras de Alonso cobran, además, un mayor protagonismo en Estados Unidos donde el uso del español en estados con un alto porcentaje de latinos como California se convierte en foco de la polémica y sigue cosechando reacciones racistas. Que una mujer latina esté triunfando en el corazón de la industria cultural norteamericana y hable públicamente en castellano es digno de elogio.

