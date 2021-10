De azote de los gobiernos a estrella pop: el baile de Greta Thunberg que arrasa en internet

La activista Greta Thunberg nos tiene acostumbrados a un semblante más bien serio. A defender con vehemencia sus convinciones ecologistas en cumbres políticas e incluso a echar la bronca, con una inconfundible cara de furia, a los mandatarios internacionales. Es por eso que su última aparición pública, muy alejada de lo que habíamos visto de ella hasta ahora, se ha hecho viral con rapidez. No es para menos, puesto nunca la habríamos imaginado cantando y bailando sobre un escenario.

Ha ocurrido este pasado sábado en Estocolmo durante la celebración de un concierto contra el cambio climático, ante miles de personas. Thunberg se subió al escenario y blandió un micrófono, pero esta vez no era para arengar a las masas con sus inconfundibles discursos sino para entonar una conocidísima canción ochentera: el Never gonna give you up con el que Rick Astley triunfó en el verano de 1987 haciendo bailar al mundo entero.

Tímida primero, pidiendo la colaboración de uno de los organizadores para no sentirse tan sola allí arriba después, en cuanto empezó la música Greta se ha transformado por completo cantando a pleno pulmón y bailando con un ritmo inusitado que provocó una ovación entre el público que había ido a escuchar a una veintena de artistas que participaron en el evento. Dos minutos de actuación que están dando la vuelta al mundo:

Aunque sería más común ver a chicas de su edad cantando y bailando y no participando como ponentes en cumbres internacionales, lo cierto es que la actuación de la líder del movimiento Fridays for Future está siendo bastante polémica. Por un lado, está recibiendo las críticas de aquel sector que ya le había cogido algo de manía en el pasado. En cambio, también está siendo muy aplaudida por otra mucha gente en Twitter:

Cuando habla en la ONU: "debería estar haciendo cosas de adolescentes".



Cuando hace cosas de adolescentes: "vaya con la activista que poca seriedad".



Los señoros, nunca están agusto. — ƧΛПƬI (@_JakeHolman) October 19, 2021

Ver a ⁦@GretaThunberg⁩ bailando y cantando es lo que necesitaba. 💚 pic.twitter.com/QiKjoBI0LA — Paco Romero (@SoyPacoRomero) October 19, 2021

Greta Thunberg desbloqueando un nivel de carisma superior. pic.twitter.com/JMkp7PEKqR — Lucas Romero (@LucaRomero) October 19, 2021

Prefiero esta versión de Greta. pic.twitter.com/VyjSoYFgoo — Alejo Schapire (@aschapire) October 18, 2021

La verdad es que, sin quitarle mérito a su discurso activista, a nosotros también nos gusta ver a Greta pasándoselo bien de vez en cuando.

