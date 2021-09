El bolso que Balenciaga vende por más de 1.500 euros, pero recuerda al que se reparte en prisión

Que un porcentaje de la moda va siempre de la mano de la polémica y la provocación es un hecho que hemos podido constatar hace unos días gracias a la alfombra roja de la gala MET en Nueva York. Teniendo las imágenes de los outfits elegidos por los famosos para la ocasión grabados en la retina, cada vez sorprenden menos creaciones como la que ha puesto a la venta la casa de moda Balenciaga, un bolso estilo shopper con un estampado a cuadros que recuerda a otro complemento muy alejado de las pasarelas.

El bolso en cuestión se inspira en las bolsas de almacenaje de ropa que se conocen como tati bags en muchos países de África y Asia, y que aquí en España se emplean habitualmente por parte de las personas que salen de prisión, pero también para guardar las cosas en una mudanza e, incluso, para ir a la playa. La diferencia más superficial entre ambas es que mientras estos recipientes de plástico cuestan unos 5 euros, la de Balenciaga llega a los 1.590 euros en su página web.

Desde que Demna Gvasalia se convirtió en director creativo de la casa de modas parecía claro que sus propuestas no iban a dejar indiferente a nadie y con este nuevo bolso lo ha vuelto a hacer. Las influencers ya se han dejado ver con él en las redes sociales, sorprendiendo a sus seguidores. No obstante, no es la primera vez que Balenciaga versiona un clásico popular más propio de los bazares, puesto que el 2016 hizo lo propio con la sampheng bag tailandesa y un año más tarde con la mítica bolsa azul de Ikea.

Una bolsa de abuelas y presos

Fuera del mundillo, el bolso de Balenciaga ha causado un gran revuelo por la cantidad de parecidos razonables que le han sacado, empezando por el de esta tuitera a la que le recuerda al "bolso de ir a la playa de mi abuela", pero en la versión de casi 1.600 euros:

Que Balenciaga ha sacado el bolso de ir a la playa de mi abuela por 1590 € 🙃 pic.twitter.com/HuwhwMhgtF — Saray R. (@SRRFemme) August 29, 2021

También han reconocido los tuiteros que se trata de la bolsa "que usaban los presos al salir de la cárcel", la que se empleaba para ir de picnic con la familia o directamente para ir a comprar al mercado. En todo caso, en Twitter se han despachado a gusto mofándose del complemento:

Es la bolsa que usaban los presos al salir de la cárcel, no me jodas. 1590 euros. jajajaja — Al Otro Lado del.... #SOSColombia 🇵🇸 (@OLMB14) August 30, 2021

Na mames Balenciaga esas bolsas son para el tianguis yo las compraba x paquetes y venían 4 bien bara baraaaaa pic.twitter.com/CNBOU7JKTI — Fernanda Blaz (@SoyFernandaBlaz) September 12, 2021

Literalmente es la que se usa para entregarles ropa y la que utilizan en sistemas penitenciarios. — La bala que dobló la esquina (@bala_que) August 30, 2021

Vendo bolso Balenciaga. Estado 8/10. Tiene un poquito de culantro en el fondo nomás, por eso la dejo a $500. Favor RT pic.twitter.com/0FR0boPl26 — Gabriel (@gabrielbin) September 10, 2021

Pero ¿cuántas tortillas trae dentro? A ver si no va a ser tan caro como parece 🤔 — Picores «Ahí» (@picores_ahi) August 29, 2021

Balenciaga // Mi mamá adelantada a su época. pic.twitter.com/kFHw8vtuyJ — ☠El Primo Bigoton☠ (@ElPrimoBigoton) September 16, 2021

Si hay algo bueno del capitalismo es la capacidad de tomar un objeto completamente mundano y venderselo a los ricos a mas de 200 veces su precio real, los estan llamando imbeciles a la cara y ni se enteran — Pluvialis (@ComesAThought) August 30, 2021

La firma de moda española Balenciaga lanza esta bolsa para irte al mercado. Por 48 mil pesitos puedes hacerla tuya.

En Yucatán le decimos sabucán y nos cuesta unos 50 pesitos 😂 pic.twitter.com/BcA3D0JqBg — MadreSemestrosa (@MadreSemestrosa) September 16, 2021

Tal cual. Esas bolsas de rafia las tenía mi abuela y creo recordar que las compraba en el chollo de debajo de su casa. Las usaba para hacer la compra del día en el barrio. — Asombrada (@asombrada_muy) August 30, 2021

WTF, iré al mercado a comprar mi bolsa @BALENCIAGA 🤣 pic.twitter.com/loQGuNYvVp — León Delgado-de-la-Flor (@shockblast) September 10, 2021

Si la bolsa tradicional está hecha de rafia, lo cierto es que la de Balenciaga emplea materiales de más calidad aunque también poco sostenibles. Explican en su web que se trata de "piel de becerro estampada y repujada" que incorpora dos asas superiores, dos correas desmontables, dos bolsillos interiores y el logotipo frontal de la marca.

Aunque otros diseñadores como Louis Vuitton, con Marc Jacobs como director creativo, ya había lanzado una versión de estas famosas bolsas en 2007, lo cierto es que parece que Balenciaga se lleva la palma a las creaciones más estrafalarias a base de versionar objetos cotidianos y con un valor muy inferior a los de la marca:

También tienen el uniforme de mi tío que es basurero. pic.twitter.com/BBIOvmq2yI — Hugo López (@Saiti1917) August 29, 2021

Balenciaga esta demostrando que está sociedad de consumo es gilipollas 😂😂 pic.twitter.com/GFwOPUDRF7 — A Bruxa ♀️🕸️☯️🖤☮️ (@sempre64) August 30, 2021

Lo de Balenciaga es para darles de comer aparte. No se cortan. Se tienen que estar riendo de todos sus clientes. pic.twitter.com/oJDWqgu81r — Exprópiese. (@ymandoaparar) August 30, 2021

Balenciaga no es la única marca, Ralph Lauren sacó un mono de ir a pintar por 500€ (20€ cuesta cualquier mono de albañil o ganadero, y encima limpio) pic.twitter.com/dgJDbG6MTp — Ana Alonso (@anaa29_vks) August 30, 2021

Finalmente, la conclusión de esta tuitera parece que recoge el sentir generalizado de la gente ajena al mundo de la moda en lo que se refiere a estas cuestiones:

Me gusta pensar que, detrás de todos estos productos, hay alguien riéndose muy a gusto de los pijos... 😌 — Saray R. (@SRRFemme) August 30, 2021

En todo caso, seguro que Balenciaga vuelve a sorprendernos con algo más difícil todavía.

