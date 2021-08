La surrealista campaña murciana en favor de las mascarillas que ha ido de mal a peor

No había ninguna necesidad, pero la Dirección General de Juventud de la Comunidad Autónoma de Murcia ha querido darle una vuelta de tuerca a la campaña publicitaria que lanzó a finales del pasado mes de julio y de la que todo el mundo se había mofado. La iniciativa tiene un objetivo loable, que los jóvenes no salgan de casa sin llevar la mascarilla y la usen para evitar la propagación del virus en la medida de lo posible, pero la ejecución no ha podido ser peor.

Si en la primera fase de la campaña lo que se hizo viral fue un anuncio en el que se usaba la música del Chiqui Chiqui y se entonaban rimas que podría haber hecho tu primo de cinco años con más tino, la Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes de la Región ha querido ahora que los jóvenes tengan "un ocio seguro y responsable" a través de esta "acción diferente" valiéndose de varias fotografías en las que se ha pegado la mascarilla sobre los rostros de varios modelos.

Cualquier tuitero que haya hecho un par de memes valiéndose de Photoshop podría haber ejecutado la campaña de un modo más profesional. Incluso, teniendo en cuenta que se trata de una iniciativa de una comunidad autónoma, se podrían haber estirado y realizar ellos mismos las fotografías de los jóvenes. No obstante, este pastiche no es lo único que ha llamado la atención de los usuarios de la red social, donde la campaña ha generado lástima e indignación.

"Quedar con lo panas"

Desde la Dirección General de Juventud han elaborado un hilo para publicar todos los carteles que han hecho, con las mascarillas pegadas y frases ridículas que podrían haber conectado con los que eran jóvenes en 1992: "Quedar con los panas, de la noche a la mañana, ponte la mascarilla, que no salga rana" o "llevar mascarilla mola mogollón, si combina con tu ropa ligas un montón" son algunas de las perlas que nos regala Murcia:

Obviamente los tuiteros se están burlando cuanto quieren, sin cortarse ni un pelo a la hora de señalar lo que les ha parecido la campaña:

A alguien le ha parecido buena idea esto. https://t.co/48wAO6XLJ1 — JFR⚖️ (@SEnElistmo) August 17, 2021

Los "creativos" presentando esta campaña para conectar con los jóvenes.

Parece chiste, pero es anécdota. 🤦🏻‍♀️ https://t.co/TzilDII6p0 pic.twitter.com/zWJVc5hYMh — Daniela S. Valencia (@dany_svalencia) August 16, 2021

Que puta basura es esta? https://t.co/OQannNFMop — LLuLLista (@jl_10gtc) August 16, 2021

Is this la peor campaña del mundo? https://t.co/Sm2OVD7poX — Sebastián Fuentes (@SOSebastia) August 16, 2021

Por suerte o por desgracia, de momento no ha trascendido cuánto ha costado la campaña puesto que en el Portal de Transparencia de la Región únicamente aparecen contratos de la Dirección General de Juventud del pasado año 2020.

Sigue los temas que te interesan