Qué hacer si desaparece un ser querido: la Guardia Civil desmiente este extendido bulo

No es esta la primera vez que la Guardia Civil desmiente este bulo en sus redes sociales y nos tememos que no será la última. Se trata de una especie de leyenda urbana que se ha ido difundiendo, principalmente, por culpa de la industria cinematográfica hasta arraigarse en el imaginario colectivo. Por eso, de vez en cuando, deben recordarnos que si hay sospechas de que una persona ha desaparecido no tenemos que esperar 24 horas antes de denunciarlo.

La Guardia Civil ha sido muy clara a través de Twitter, diciendo que se trata de una recomendación falsa y pidiendo a los ciudadanos "que no te engañen". Han explicado, además, que "cuanto antes se tenga conocimiento del hecho, más posibilidades hay de encontrar a la persona con vida", un extremo del todo razonable que se ha visto difuminado por las películas de desapariciones y la cultura popular:

¡Es falso! que haya que esperar 24 horas para denunciar una desaparición. Cuando antes se tenga conocimiento del hecho más posibilidades hay de encontrar a la persona con vida. #QueNoTeEngañen #SeguridadCiudadana #VeranoSeguro #Vacaciones2021 📱#062 pic.twitter.com/5ByRH4Vcxx — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) August 15, 2021

Han sido miles los usuarios los que han reaccionado en Twitter a la publicación de la Guardia Civil, muchos de ellos contribuyendo a amplificar el mensaje. Otros han querido comentar al respecto que llevaban toda la vida pensando que había que esperar las 24 horas y otros han querido denunciar que, según su experiencia, en algunos lugares sí se les instaba a esperar para formalizar la denuncia. En todo caso, obviamente, cada contexto es diferente:

Se agradece la información yo pensaba que era así,se escucha tanto q ... — Fernando (@Fernand69205064) August 15, 2021

Me alegra que no sea así, pero no obstante esto es algo que se ha dicho incluso en los mismos cuarteles y comisarías. Creo que esta aclaración es un gran avance. Muchísimas gracias y felicidades. — Emilio Ortiz (@emilioortizpul) August 16, 2021

Eso pasa por mezclar películas americanas donde la poli da largas hasta que pase 24 horas con la realidad. — Leander (@leanderpixel) August 20, 2021

@guardiacivil pues informarles a vuestros compañeros los policías porque yo hace unos meses llamé porque mi hermano no había vuelto a casa desde que salió a las 6:00h a trabajar y me dijeron que tenía que esperar 24h para denunciar su desaparición. Así que de bulo nada — Rayandoelsol (@Madrilea12) August 16, 2021

Yo tampoco esperaría en denunciar la desaparición de alguien, cuánto antes sé haga mucho mejor y más probabilidades tienes de encontrar viva a la persona,es que eso es un sin vivir para la familia y amistades 💪😷😉😉 — Rosalía Rouco30 (@RoucoPadin) August 16, 2021

Gracias por aclararlo, pues yo también creí que era cierto — Isik 🇪🇦 (@Isik33256624) August 15, 2021

A mayores del aviso de la Guardia Civil, está bien saber que el Ministerio del Interior tiene colgada en su web una guía que explica qué hacer en el caso de las desapariciones, tanto voluntarias como involuntarias. Primeramente, antes incluso de hacer la denuncia, recomiendan buscar bien a la persona en los lugares que frecuenta y determinar en qué momento fue vista por última vez porque puede haber sufrido una indisposición y no haber desaparecido.

Una vez comprobado esto, si la persona no ha aparecido, hay que poner la denuncia cuanto antes en el cuartel o comisaría más cercana ofreciendo todo tipo de datos y detalles, como el lugar dónde se le vio por última vez, y también hay que aportar una descripción rigurosa e incluso varias fotografías.

