El zasca de Echenique a Isabel Díaz Ayuso por su 'indirecta' hacia Pablo Casado

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha provocado una oleada de reacciones este lunes con solo publicar un tuit. El mensaje de la popular estaba acompañado de la captura de un artículo de opinión de Enrique Ossorio en El Mundo. En De la educación sin esfuerzo, que así se titula la columna, el autor "lamenta que, aunque la ministra Celaá ya no está, sigue la LOMLOE (...) que devalúa el aprendizaje, aniquila la motivación de los alumnos y desmoraliza a los profesores".

En el texto, Ossorio desmenuza esta idea sobre la ley educativa aprobada el Gobierno y lanza algunos cuestionamientos. Uno de ellos, resaltado gráficamente en el artículo, también es el que ha elegido Díaz Ayuso para encabezar su tuit. Sin embargo, lo que traslada y no haber empleado las comillas para hacer ver que se trataba de una cita y no de una idea propia, le ha jugado una mala pasada.

"¿Qué logramos al regalar un título a un joven que no ha superado todas las asignaturas? Engañarle", escribía Ayuso citando a Ossorio:

Las mofas de los enemigos de Ayuso no se hicieron esperar. Obviando que se trataba de una cita extraida del propio texto que acompaña al tuit fueron a por ella con uñas y dientes. Uno de los primeros en afilar la pluma ha sido el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, que se ha burlado de lo que considera una "pulla de la presidenta de Madrid a Pablo Casado" hecha "en público y con alevosía":

También Rufián, en la misma línea, se ha sumado al pitorreo a costa del tuit de Díaz Ayuso y de los másteres falsos de Casado:

Pero no han sido los únicos. Miles de tuiteros anónimos se han querido unir a la fiesta recordando también a Casado, pero igualmente a Cristina Cifuentes, cuyo máster fue otro de los que ha estado en boca de todo el país:

La gente que tira piedras a su propio tejado cómo se llama?

Esta vez Ayuso ha preferido no comentar nada más al respecto en Twitter, pero si su tuit no fue tan involuntario como parece, el aplauso a la indirecta no se le puede negar.

