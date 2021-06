La venganza de África, la bailarina humillada tras fallar una pregunta de fútbol en 'Ahora caigo'

El pasado 8 de junio el Diario Vasco dedicó un titular a una concursante de ¡Ahora caigo!, el programa de Antena 3, porque no había acertado que la Real Sociedad había sido campeón de la Copa del Rey de 2020. Las mofas se sucedieron en las redes sociales porque en un país como el nuestro, donde el fútbol mueve millones de euros, parece impensable que alguien no se sepa al dedillo el palmarés de las competiciones.

A la pobre África, que concursó en la tarde del pasado lunes, le tocó resolver esa cuestión en el programa y no pasó de decir "real", un término que estaba bastante claro con las letras que tenía en el panel. Sin embargo, la chica no supo descifrar el segundo término que identificaba al equipo vasco y se fue al foso, teniendo que lidiar también con las burlas que se pudieron leer en las redes:

😡😡😡 no ha acertado 🤦🤦🤦 pic.twitter.com/37GezeDeqe — Oscar Badallo Gómez (@Oscarbadallo) June 7, 2021

Pero la que cabreó especialmente a la muchacha fue la que se pudo leer en el titular del periódico vasco. A la bailarina de 19 años le pareció tan mal que no se quedó callada y decidió asestarles un zasca de los que hacen época en Twitter. Así, adjuntando la imagen del diario, escribió que "me han hecho un titular, pero me gustaría ver a un futbolista contestar preguntas sobre danza":

Me han hecho un titular pero me gustaría ver a un futbolista contestar preguntas sobre danza pic.twitter.com/x4s2rhosoE — Afri Good (@good_afri) June 8, 2021

La observación de la joven se acerca a los 183.000 me gusta en la red social, suscitando también comentarios como estos:

Literalmente no puedo decir ni un solo jugador del madrid o del barca o de cualquier otro equipo de fútbol, se creerán que es obligatorio ver a cuatro tíos corriendo detrás de una pelota — L 🇵🇸 (@Laurennthx) June 8, 2021

Es q lo ponen como si fuese d cultura general saber de fútbol jajajaj es un deporte movido por el dinero,asumirlo ya — Eva (@evaagb__) June 8, 2021

Si los furbolistas no sabrían ni sumar uno más uno ,. vaya deporte de machirulos...ese es el problema que la sociedad piensa que todo tiene que girar en torno. A eso — Toñi Gomez/♥️🌹🔻 (@tonigomezpe) June 9, 2021

He sido capitán de un equipo de fútbol 10 años y no podría decir ni un jugador de la Real Sociedad. Le gusta bailar, por qué debería conocer el equipo? Conocerá los 4 equipos GRANDES no la real jajajaj, y luego, la Copa del Rey todavía le importa a alguien? Eso ya es pasado. — valentino (@valeman06) June 9, 2021

Gana la copa del rey el real sociedad y todo el mundo tiene la oblgacion de saberlo , pues no señores hau gente a la q nos da tres cojones el futbol y preferimos el parchis con casco en pista cubierta . Es q manda cohone — guapo asintomatico (@nandresillo) June 9, 2021

Y es que no a todo el mundo le gusta el fútbol aunque eso en España sea difícil de asimilar.