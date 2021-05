La consulta de Juan Gómez-Jurado sobre el pantumaca que enfurece a cientos de catalanes

A esa lista de palabras que el escritor Juan Gómez-Jurado tiene bloqueadas en Twitter para poder llevar una vida más feliz en la red social, quizás tenga que añadir ahora pa amb tomàquet. Lo que en apariencia era una inocente encuesta sobre uno de los bocados más típicos de Cataluña a base de pan, tomate, sal y aceite se acabó convirtiendo en el ataque de decenas de catalanes posicionados en contra del término "pan tumaca".

Pasaban de las 10:30 de este martes cuando Gómez-Jurado sintió la necesidad de "abrir un melón" que, preveía, "va a genera un agrio debate". Decía el madrileño que "tenemos que ser valientes y afrontar que para esto existe Twitter"; pero seguramente había olvidado en ese momento que no es tarea fácil calibrar por dónde te van a salir los haters aunque tu pregunta nazca de la ingenuidad y con el único propósito de reírse un rato.

"En el pantumaca, ¿primero el aceite o primero el tomate?", preguntaba el escritor, dejando claro que los partidarios de restregar antes del tomate por el pan tendrían que hacer retuit para dejar constancia de su opinión mientras que aquellos que dan prioridad al AOVE debían de darle un fav al tuit. Un mecanismo sencillo, extendido y que para Iker Jiménez tendría validez demoscópica:

Ha llegado el momento de abrir un melón que va a generar un agrio debate, pero tenemos que ser valientes y afrontar que para esto existe Twitter.



En el pantumaca, ¿primero el aceite o primero el tomate?



RT, tomate, FAV aceite. pic.twitter.com/Fu9I8GBZqS — Juan Gómez-Jurado (@JuanGomezJurado) May 18, 2021

Miles de reacciones en pocas horas dieron clara ventaja al aceite. Conste que en este tipo de encuestas suele primar el me gusta al retuit. Además de votar religiosamente, otros hicieron constar también su fórmula:

No hay debate. Como cualquier catalán te confirmará: primero tomate (rasgado sobre el pan, no triturado) y luego aceite. — Jordi Soucheiron (@jordixou) May 18, 2021

Claramente primero el aceite por dos motivos: el aceite no empapuza el pan, si echas el tomate primero o te lo comes rápido o el pan tiene la consistencia de una torrija, además al añadir primero el aceite no chorrea por los lados manchándote entero. Y por supuesto... ---> — Enrique⚡ (@VainillaThunder) May 18, 2021

Ni puñetera idea... el pà amb tomàquet requiere frotar el tomate y eso MUCHO MEJOR si el pan no tiene aceite. La guarrada del tomate triturado es otra cosa — Bovelix (@bovelix) May 18, 2021

Primero va el ajo, después el tomate (per nunca esa cosa rara de ponerlo con cuchara y triturado) partido por la mitad y lo friegas por el pan. Aceite y sal

Y no se llama pantumaca, es Pa amb tomàquet. Mejor decir pan con tomate que pantumaca de los cojones 😂😂 — Johnny García 😷 (@ienathean) May 18, 2021

Con todo el cariño, Juan, ¿qué clase de pregunta es esa? Se pone el tomate y luego se añade el aceite, practicando posteriormente unos pequeños cortes en la tostada para que el aceite impregne mejor. — Juanma Romero (@Guardiolato) May 18, 2021

Yo prefiero lo que hacen en Jaén: tostada con tomate natural, aceite de la zona y jamón del que no viene en sobres de plástico.

Fight! — César Pérez Gellida (@cpgellida) May 18, 2021

Si primer hi poses l'oli i després ho fregues amb tomàquet, el que fas és barrejar l'oli amb el tomàquet. En canvi, si ho fas al revés, mantens la independència dels diversos elements i la presentació es manté més graciosa i elegant. pic.twitter.com/Eai7UAn871 — El Gat Negre 🌐 (@elgatnegre007) May 18, 2021

Eso no es pà amb tomàquet, Juan.

Eso es pan con tomate andaluz.



El pà amb tomàquet lleva el aceite encima y el pan con tomate andaluz, dicen, que lo lleva antes de echar el tomate.



Y luego está esa aberración madrileña que le echan tomate frito de pote con una balsa de aceite. — Jorfe 📜 (@Manchapaginas) May 18, 2021

Cierto es que quien dijo que no había debate se equivocaba. No solo porque no ha quedado tan claro el asunto, sino porque Gómez-Jurado ha tenido que lidiar con una tercera vía con la que, creemos, no contaba: los catalanes indignados por haber empleado el término "pan tumaca".

Primero aprender a escribirlo. — La Cats? (@Cat_apum) May 18, 2021

"pantumaca" no sé què és.

Fi de la discusió.

Ah, i en el pa amb tomata, l'oli sempre després de xucar — viktu ||*|| (@viktu) May 18, 2021

El error de base es que si se quiere escribir como en catalán, no es pantumaca, es Pa amb tomaquet o Pan con tomate en caso de traducirlo. Después, primero se frota un buen tomate, el nombrado como tomate de colgar, seguido, un buen chorro de aceite de primera prensada y ENJOY!! — Gabry DC ? (@GabryDC) May 18, 2021

Lo primero es escribirlo y llamarlo por su nombre, q sous mas garrulos — ? caragos ?￯ᄌマ CAT Lliure!!! (@caragos69) May 18, 2021

En castellà diuen PIZZA, SUSHI, BURGUER o KALE. Així que prou colonialisme. Es diu PA AMB TOMÀQUET i ALLIOLI. I qui no sàpiga dir-ho: a escampar la boira! — Dre d’Alexandre ?￯ᄌマ‍?￰゚マᄡ?￳ᅠチᄁ?￳ᅠチᆴ?￳ᅠチ﾿?￰゚ヌᆰ (@alexapest) May 18, 2021

qué misteriosa cosa es el pantumaca? nos lo puede explicar? — Antonio Baños (@antoniobanos_) May 18, 2021

Cap debat, el "pamtumaca" NO EXISTEIX.

Per tant, a aquesta cosa que feu, feu-la com volgueu, perquè no és "Pà amb tomàquet". — EconomiaCAT ?￰゚ヌᄃ?￰゚ヌᄅ?￰゚マᄡ?￳ᅠチᄁ?￳ᅠチᆪ?￳ᅠチ﾿?￰゚ヌᆴ?￰゚ヌᄌ?￰゚ヌᆳ? (@economiacat1) May 18, 2021

Que redimonis es "pantumaca"?

Lo de la foto de pa industrial i tomàquet triturat? Eecsss... — Eva II*II (@Eva_S_M) May 18, 2021

El escritor, pacientemente, se ha dedicado a contestar a muchos de ellos explicando que tanto "pan tumaca" como "pantumaca" son términos en castellano recomendados por la RAE y que "adaptar extranjerismos es lo más natural en cualquier idioma":

En castellano es diu així. En català es diu pa amb tomàquet. ;) — Juan Gómez-Jurado (@JuanGomezJurado) May 18, 2021

En castellà es diu així. En català es diu pa amb tomàquet. ;) pic.twitter.com/WEtAleBG8C — Juan Gómez-Jurado (@JuanGomezJurado) May 18, 2021

Ni que decir tiene que la respuesta de Gómez-Jurado no ha servido para que estos haters inesperados cambiasen de parecer.