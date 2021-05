Paco, el estanquero de Murcia al que dieron por muerto cuando dormía una siesta muy profunda

Cuando Paco decidió ceder a la presión de sus párpados un rato en el interior de su estanco no podía imaginar que un acto tan inocente como el de echarse la siesta podría terminar siendo noticia en los medios de comunicación. "Me he quedado un poco clisao y, cuando he abierto el ojo, he visto aquí a la Policía y a los Bomberos, imagínate", le ha relatado el hombre a La Opinión de Murcia después del altercado.

Paco tiene 41 años y es propietario del estanco El Pañero en La Ñora, una pedanía que pertecene a la ciudad de Murcia. Desde este viernes ha dejado de ser un ciudadano anónimo porque sus vecinos creyeron que estaba muerto y llamaron a Emergencias, así que Policía y Bomberos terminaron por echar su puerta abajo. Las sospechas comenzaron porque los viandantes veían a través de la reja del establecimiento al dueño acostado en un sofá.

Recoge el mismo periódico que los vecinos aseguraron que "lo llamaron a gritos" y que él no respondía, con lo que se temieron lo peor y alertaron llamando al 112. Acudieron hasta allí varios agentes de la Policía Local y efectivos de los Bomberos de Murcia que rompieron la puerta. Con el ruido que provocó el impacto, el estanquero sí abrió los ojos regresando de la siesta. Los equipos de emergencias llamaron entonces a los sanitarios para decirles que no era necesaria su presencia allí.

No estaba muerto...

No estaba muerto ni tampoco de parranda, pero sí descansando un poco la vista. "Gracias a Dios, aquí no se ha muerto nadie", comentaba el hombre, que tendrá que soportar a partir de ahora todo tipo de mofas. Le preguntan en La Opinión si suele tener el sueño tan profundo y Paco confesaba que "puede ser". Asimismo, apuntaba en relación a la puerta rota de su estanco que "tampoco han hecho un gran destrozo".

Con todo, su historia ya ha llegado a Twitter para hacer las delicias de los más graciosillos:

Tenemos tanto que aprender de Paco... pic.twitter.com/XQAWwFRwUN — Capuchita (@SuperCapuchita) May 15, 2021

Y dejar tras de sí una retahíla de mofas:

Ya ni se puede uno echar una siesta en paz sin que vengan a tirarte la puerta abajo — Matías Glez Alarcón (@matias_gleza) May 15, 2021

Ya se sabe que con 41 años...la vejez Paco, la vejez 😁 — Goyo👅o ♒ (@_goy_o_o) May 15, 2021

Lo de clisao me ha llegado al alma, eso es muy normal que pase al echarse la siesta — JM.sal🥄 (@cuenta_b_o_c) May 15, 2021

Se acerca la reportera, pregunta con tono condescendiente, micrófono en mano

-¿Cómo ha llegado usted, señor Paco, a conseguir unas siestas tan estupendas a su edad?

- ¡pues acumulando años de sueño!

Risas complices, paso a estudio central, plano medio Matías Prats y dentro chiste — Eliathar 🇦🇹 (@eliathar) May 15, 2021

Bien por paco 😂😂 pic.twitter.com/Shwqawqbuo — Sin vergüenza (@verguenzaqueeh) May 15, 2021

Eso sí, queda claro que los tuiteros son del team Paco. El hombre, aun con todo, ha agradecido a los servicios de emergencia su rapidez porque, ha dicho, si hubiese corrido peligro de verdad su vida, le habrían auxiliado.