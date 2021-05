El reproche de Ramoncín a Vox tras oponerse a que le dieran la Medalla de Oro de Madrid

El próximo 15 de mayo, coincidiendo con la festividad de San Isidro, el Ayuntamiento de Madrid hará entrega de sus distinciones a personas, instituciones y colectivos que hayan demostrado méritos para con la ciudad. Se trata de nombramientos a los que ha dado luz verde un pleno extraordinario celebrado el pasado lunes, donde se ha acordado otorgar la Medalla de Honor a las exalcaldesas Ana Botella y Manuela Carmena.

También se entregarán las Medallas de Oro al Gregorio Marañón y Bertrán de Lis, a Andrés García Trapiello, a José Ramón Márquez (Ramoncín) y a la Fundación José María de LLanos. Asimismo, distinguirán con la Medalla de Plata a Jaime Carvajal y Hoyos a título póstumo, Virginia Torrecilla, Martías Martínez Olmo, las Hijas de la Caridad y a la Plataforma del Tercer Sector.

El grupo municipal de Vox solamente ha dado su respaldo a la propuesta para la categoría de plata y se quejaba su portavoz, Javier Ortega Smith, de que tuviesen que votar por bloques y no por cada una de las personas propuestas. Y es que ellos reconocían que nunca votarían a favor de dos de las candidaturas, la de Carmena y la de Ramoncín.

"Nivel artístico discutible"

Según Ortega Smith, la negativa sobre la figura de Carmena responde a haber ofendido al Jefe del Estado, fomentar la okupación, montar chiringuitos políticos de su "ideología sectaria", no ejecutar presupuestos y "dividir a los madrileños". En cuanto a Ramoncín, Vox cree que su nivel artístico es "discutible" y además lo acusa de haber "justificado" las agresiones que sufrieron en Vallecas: "Ha dicho que íbamos a provocar".

En el Pleno Extraordinario de concesión de las Medallas de Madrid, no hemos apoyado su concesión a Carmena o a Ramoncín, que en poco han ayudado, pero sí propusimos medalla a entidades como las Hermanas de la Caridad que llevan más de 100 años ayudando a los más necesitados. pic.twitter.com/wTF7GNwzqq — Javier Ortega Smith (@Ortega_Smith) May 11, 2021

Ramoncín, que nunca ha sido muy de callarse las cosas, ha contestado a Ortega Smith este martes desde el programa Está pasando de Telemadrid, acusando al de Vox de mentir al explicar sus argumentos contra la distinción al cantante. "No ha dado razones exactas ni ciertas", ha dicho, añadiendo con ironía que podrían haber alegado que "soy republicano, antifascista o antifranquista".

"Me da rabia que digan eso porque podrían haber argumentado un millón de cosas mucho más sensatas", continuó Ramoncín, lamentando que "cuando dicen eso mienten porque yo no he apoyado la violencia de ningún tipo, me pronuncié contrario a ella":

Ramoncín a VOX : Los motivos por los que no apoyan la medalla del ayuntamiento de Madrid se lo han inventado pic.twitter.com/qZVMz8zHBt — TVMASPI (@sebas_maspons) May 11, 2021

El artista, también en declaraciones a Europa Press, recordó que lo que dijo fue que "me parece mal lo que hace Abascal bajándose de matasiete a decir a ver qué pasa. Y lo que tenía que haber hecho el resto de la gente es haber dado pasos atrás, haber silbado, pitado o lo que quisieran. Pero en el momento en que alguien tira una piedra, se terminó".