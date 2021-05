Los zascas de los 'indepes' a Gabriel Rufián tras decir que tiene "prisa" por formar gobierno

En la Generalitat de Cataluña no está el horno para bollos. Con más de 200 días de Gobierno en funciones y sin fecha para la investidura de Pere Aragonès, el espectro independentista no está siendo capaz de llegar a acuerdos para gobernar y la comunidad sigue a la deriva en uno de los momentos más delicados de su historia reciente. En este contexto, Gabriel Rufián ha dado este martes un golpe en la mesa que ha desatado tempestades en el bando de Junts per Catalunya.

En concreto, Rufián ha comparecido en el Congreso de los Diputados ante la prensa para advertir que Esquerra Republicana de Catalunya "no es la criada de nadie, a ERC ni se la domestica ni se la tutela". El diputado ha recordado que "los resultados son los que son, los diputados y diputadas que hay aquí y en otras instituciones son los que son" y ha pedido "a todo el mundo que acepte la realidad", mandando un mensaje bastante claro a Junts.

"Llevamos 225 días con un gobierno en funciones, 86-87 días desde las elecciones, ya basta", ha dicho. En sus palabras también ha recordado que "en Cataluña hay un 36% de paro juvenil, un 14% de paro femenino, han desaparecido 4.000 pymes el último año. En Cataluña hay diferencias de renta per cápita en población de 35.000 euros, diferencia de esperanza de vida entre barrios en Barcelona de 10 años".

Cataluña tiene prisa

"En Cataluña, uno de cada tres niños está en riesgo de exclusión social. En Cataluña hay un millón de pobres. ¿Cómo se puede decir que no hay prisa?", ha concluido Rufián, dejando claro que ERC sí considera que el nuevo Govern tiene que configurarse cuanto antes. De hecho, el diputado ha compartido en su cuenta de Twitter varios fragmentos de su comparecencia para amplificar lo que ha sido toda una declaración de intenciones:

Quien diga que no hay prisa que salga del despacho. pic.twitter.com/S46QgOy5iJ — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) May 11, 2021

Normalmente, cuando Rufián publica algo polémico, se tiene que enfrentar a los zascas de los tuiteros más alejados de su ideología, que le echan en cara, entre otras cosas, su motivación independentista. Sin embargo, en esta ocasión son los propios indepes (imaginamos que de Junts u otra formación política al margen de ERC) quienes han ido a por él.

Así, le han escrito cosas como esta en Twitter: "Hace más de 1.300 días que esperamos por la DUI [Declaración Unitalertal de Independencia]. La prisa solo la tenemos los votantes, así que lárgate ya de una vez, charlatán".

Fa més de 1300 dies que esperem la DUI. La pressa només la tenim els votants així que fot el camp ja d'una vegada, charlatán. — Laura O. 🔪🔥 (@Ormellix) May 11, 2021

También, le responde otro, que "sí que deberíamos tener prisa, pero para conseguir la independencia y huir de la miseria que provoca pertenecer a Ñ", suponemos que con lo de la eñe se refiere a España, claro:

Sí que hauríem de tenir pressa @gabrielrufian, però per aconseguir la independència i fugir de la misèria que provoca pertànyer a Ñ. — david roura (@decanroura) May 11, 2021

"Solo te ha faltado acabar con un 'viva España' y cuadrarte. No tiene dignidad el que hace lo que haga falta para seguir chupando de la teta":

Tan sols t'ha faltat acabar amb un viva españa i quadrar-te. No teniu dignitat el que faci falta per continuar xuclant de la mamella — Xevi Pagès lı★ıl🎗️ (@Xevi_Pages) May 11, 2021

"Tú, sin duda, tienes prisa por dejarlo...":

Tú sense cap dubte tens pressa en deixar-lo... pic.twitter.com/2xicJViWaF — L'avi Josep Maria (@muntane_josep) May 11, 2021

"No eres ni independentista ni catalanista. Es un grave error tu discurso de decadencia. Populista", le dice este otro:

No ets ni Independentista ni Catalanista.

És un greu error el teu discurs de decadència.

Populista. — Tomàs Güell (@GuellBarnils) May 11, 2021

Otro saca a colación una de las réplicas que Rufián tiene que soportar a diario: "18 meses, ni un día más. A ver, ¿quién es el que está pegado al despacho y a la poltrona (con la consecuente paguita) como una garrapata?":

18 mesos, ni un dia més.



Aviam, qui és l'arrapat al despatx i a la poltrona (i consegüent pagueta) com una paparra...? pic.twitter.com/SEgC5HIKmm — Clemàstecs 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇸🇲 (@Clemstecs1) May 11, 2021

Además de estos, también hay otros que se entienden a la perfección:

No vengas a decirnos ahora que tenéis prisa cuando nunca la habéis tenido. pic.twitter.com/AWoNmyIQYg — Anna Cristina (@annacristi66) May 11, 2021

Cuidado con salir del despacho e ir a la calle, que luego pasa lo que pasa pic.twitter.com/O3W8J7CbWT — Oscar Jiménez (@Ojotage) May 11, 2021

La verdad es que ahora podemos decir que a Rufián le llueven los zascas de todos lados.