De 'covidiota' a 'coronaplauso': lluvia de mofas a la RAE por sus nuevas palabras admitidas

Covidiota, coronaplauso, coronachivato o covidfobia son algunas de las palabras que la RAE ha incorporado recientemente a su Diccionario Histórico de la Lengua Española (DHLE) provocando un gran revuelo en las redes sociales, sobre todo entre aquellos que se quejan de que la institución lingüística no reconozca la formas de plurales neutros propuestas dentro de los marcos del lenguaje inclusivo pero sí esté dando la oportunidad a esta terminología tan específica.

La Real Academia Española explica que su DHLE es un diccionario nativo digital que nació con el objetivo de "describir en su integridad (en el eje diatópico, diastrático y cronológico) la historia del léxico de la lengua española". La voluntad de esta publicación, que no comparte trasvase de vocabulario con el Diccionario de la Lengua Española, es "analizar la historia del léxico en una perspectiva relacional atendiendo a vínculos etimológicos, morfológicos y semánticos que se establecen entre las palabras".

Se trata, en resumen, de "una base de datos léxica" que coordina la RAE y en la que participan sus 22 academias hermanas de la lengua. Este mes se presentaba su décima actualización —que ya se puede consultar—, en la que se incorporan 715 términos que engrosan el total de 6.325. La entrada actualizada sobre el coronavirus, que ya formaba parte del diccionario desde 1980, detalla que "a partir del 2020, una pandemia mundial pone el foco en un virus concreto, el del género Betacoronavirus de tipo 2 que puede causar covid".

El vocabulario de la polémica

A partir de coronavirus y el covid surgen algunas de las voces que han generado la polémica viral. Por ejemplo, el coronaplauso, definido como "aplauso sincronicado de la población para agradecer la labor de los trabajadores esenciales durante la pandemia del coronavirus".También está covidauto (prueba diagnóstica de covid en que la toma de la muestra se realiza en el automóvil del paciente) o covidcidio (exterminio de multitud de personas causado por la pandemia de la covid).

Asimismo, podemos saber que covidfobia es el "miedo patológico a la covid" y que un coronabebé es un "bebé nacido durante la pandemia del coronavirus". También consta coronabulo (noticia falsa sobre el coronavirus que se difunde rápidamente), coronachivato (persona que acusa o delata a otra por quebrantar las normas establecidas por las autoridades durante la pandemia del coronavirus) y la que ha sido más cuestionada: covidiota, que es una "persona que se niega a cumplir las normas sanitarias dictadas para evitar el contagio de la covid".

"La RAE":

Por palabras que incluyó en su Diccionario Histórico de la Lengua Españolahttps://t.co/LtRaivnyax pic.twitter.com/W0tANbuF59 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 27, 2021

Estas palabras derivadas de coronavirus y covid no se encuentran en el diccionario oficial de la RAE porque su almacenaje en el DHLE no quiere decir que estén admitidas sino que, más bien, sirven para dar testimonio de su uso por parte de medios de comunicación o de la propia población. Sin embargo, este es un extremo que la mayoría de los críticos no acaba de entender, por eso las mofas hacia la Real Academia han sido cuantiosas en Twitter a ambos lados del Atlántico:

Elle Covibebé pic.twitter.com/2NdjsmUuKA — Alex Supernova (@Supernova_Alex) April 27, 2021

La RAE agregó "Covidiota" al diccionario, y sigue rechazando el lenguaje inclusivo.



Grande RAE — Marco Briano (@marcobriano) April 27, 2021

LA RAE APROBÓ 'COVIDIOTA' Y 'COVIDIVORCIO' PERO EL LENGUAJE INCLUSIVO *ENSUCIA LA LENGUA*. basta, todos presos.https://t.co/xagulQjUZv — Vronsky (@lavronsky) April 26, 2021

Parece que la RAE sufre de covidelirio

1. m. Estado de alteración mental, provocado por las medidas regulatorias de aislamiento confinado obligatorio durante la pandemia del covid, en el que se produce una gran excitación e intranquilidad, desorden de las ideas, alucinaciones y — Carla Astral 🌠 (@HeyMrAirplane_) April 27, 2021

Al menos sería bueno que la polémica sirviese para divulgar la existencia del Diccionario Histórico de la Lengua que todavía no es muy conocido entre los hablantes.