La sonrojante pifia en Historia de una diputada de Vox por Baleares

El pasado 1 de marzo se celebraba el Día de Baleares, la fiesta oficial de la comunidad autónoma de las Islas Baleares que se festeja ese mismo día para conmemorar la fecha en la que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) su Estatuto de Autonomía en 1983 y también, en 2007, el nuevo Estatuto de Autonomía que venía a sustituir al anterior. Es festivo no laborable desde los noventa y, por lo tanto, se trata de una fecha especialmente señalada para sus habitantes.

Es por eso que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha querido aprovechar la ocasión para felicitar el día a las personas que viven en las islas y que, por cierto, están pasándolo realmente mal con las restricciones que impiden que los turistas acudan al archipiélago balear. "Celebráis hoy una historia cargada de progreso, diversidad e inclusión", escribió, añadiendo su promesa de que "juntos seguiremos llenando las islas de oportunidades":

Feliz #DiaIB2021 a los y las baleares. Celebráis hoy una historia cargada de progreso, diversidad e inclusión. Con el mismo tesón con el que habéis construido el presente ganaréis ahora el futuro. Juntos seguiremos llenando las Islas Baleares de oportunidades para todos y todas. pic.twitter.com/lqRhsLe2hx — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 1, 2021

El tuit de Sánchez hubiese pasado más o menos desapercibido, como la mayor parte de los mensajes institucionales, si la diputada por Ibiza de Vox, Patricia de las Heras, no hubiese hecho su propia reinterpretación de la felicitación del presidente aportando, de paso, un dato histórico que nada tiene que ver lo que se conmemora el Día de Baleares y que tampoco es veraz. "Gracias por las felicitaciones, Pedro", escribió después de afirmar que se celebraba la "reconquista cristiana" de las islas y la "expulsión de los musulmanes":

Hoy celebramos la expulsión de los musulmanes y la reconquista cristiana de Baleares. Gracias por las felicitaciones Pedro. https://t.co/A3RSTcQp9F — Patricia de las Heras (@PatriciadlHeras) March 1, 2021

No se limitó a ese tuit su reinterpretación histórica del Día de Baleares, sino que la destacó de nuevo citando la felicitación del grupo socialista en el Congreso de los Diputados, adjudicándose méritos y rebautizando la fecha como el "Día de la Reconquista":

El PSOE celebra la reconquista cristiana de Baleares y la expulsión de los musulmanes.



Desde que VOX está en el panorama político, muchas cosas están cambiando.



Feliz día de la reconquista!#Baleares #VoxExtremaNecesidad https://t.co/RTjiSqNgah — Patricia de las Heras (@PatriciadlHeras) March 1, 2021

No obstante, la cosa tampoco se quedó aquí y un tuit desde la cuenta de Vox Baleares nos ha terminado de aclarar cuáles eran las verdaderas pretensiones de la diputada:

Jaime I creó el Reino de Mallorca y le dio entidad legal con la “carta de franquesa” el 1 de marzo de 1230. El Reino de Mallorca comprendió las Islas Baleares, los condados del Rosellón y la Cerdaña, el señorío de Montpellier, el vizcondado de Carladés, y la baronía de Omeladés. pic.twitter.com/QNpGkR0wPT — VOX Baleares (@voxbaleares) March 1, 2021

A juzgar por este tuit, De las Heras ha intentado tergiversar el significado del Día de Baleares para conmemorar, por su cuenta, el día en el Jaime I otorgó los derechos a los habitantes del Reino de Mallorca con el objetivo de atraer pobladores. Precisamente, el monarca quería población porque después de pasar a cuchillo a los musulmanes de Palma en diciembre de 1229 "la cantidad de cadáveres fue tal que se produjo una epidemia que diezmó el ejército", leemos en la Wikipedia.

Sin embargo, todavía en 1230 los musulmanes dominaban Ibiza, precisamente la isla que representa la diputada, y no había agrupación política de las islas como hay ahora. De hecho, no fue hasta 1235 cuando se llevó a cabo la conquista catalana de la isla, que ya se conmemora anualmente cada 8 de agosto, Día de Sant Ciriac, que es un festivo isleño y no de toda la comunidad autónoma. Así que no es de extrañar que, después de intentar manejar la historia a su antojo, la diputada haya estado en la diana de Twitter por críticas como estas:

Se supone que debe representar en el Congreso de los Diputados a las Islas Baleares y no sabe el motivo de por qué el día de les Illes Balears es el 1 de Marzo https://t.co/rQXSiFb0wc — Mateu Ferrer (@mateoferrer10) March 1, 2021

Ha confundido la fecha en que se firmó el Estatut d'Autonomia de Balears con la fecha en que se recuerda la conquista de Ibiza por las tropas catalanas.



Siete siglos de diferencia, señora diputada. https://t.co/0NY0jUPkC4 — Cronopia (@LaCrono__) March 1, 2021

Me parece que andas muy equivocada Patricia, Ibiza fue reconquistada el 8 de agosto de 1235, por lo tanto lo que dices, se celebra el 8 de agosto, día de San Ciriaco. — Agus Eivissa (@aguscardona77) March 1, 2021

Sin embargo, lejos de rectificar, De las Heras se ha mostrado así de segura de su invención:

Mi tweet felicitando el día de Baleares por su auténtica efeméride: la promulgación de la carta de franqueza el 1/3/1230 que creó el Reino de Mallorca y asentó las bases legales para incorporar Baleares.A PPSOE les ha dolido que no celebre el estatuto de autonomía.Seguid ladrando — Patricia de las Heras (@PatriciadlHeras) March 1, 2021

Menos mal que todavía quedan los libros de historia para contrastar los bulos. Ahora el siguiente paso será leérselos.