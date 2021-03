El tirón de orejas de Matías Prats en directo al grafista de Antena 3 Noticias

Todo presentador de informativos sueña con moverse por el plató con la maestría con la que lo hace Matías Prats. El veterano periodista ha vuelto a dar este pasado sábado una nueva lección de oficio y sentido del humor protagonizando el momento viral del fin de semana en Antena 3 Noticias a cuenta de los gráficos que habían empleado en la edición del mediodía para explicar los pormenores del plan de vacunación contra el coronavirus en nuestro país.

El también periodista Isaías Lafuente ha sido uno de los que se ha dado cuenta del pequeño detalle que más tarde se haría viral. La persona responsable de elaborar el gráfico que se había emitido en el informativo de Antena 3 había escogido un icono con bastón para representar a los mayores de 55 años, algo que no ha sentado muy bien a los que han nacido antes del año 1966:

Quiero enviar un saludo muy cordial al grafista de @A3Noticias, desearle lo mejor en su vida y que llegue ágil y vital a los 56. 😉😂😂 pic.twitter.com/hvGwHNdoGz — Isaías Lafuente Zorrilla (@IsaiasLafuente) February 27, 2021

Aunque la mayoría se lo ha tomado con humor, como no podía ser de otra manera, Matías Prats recogía el guante y horas después, en la edición nocturna del informativo que también conduce él, interrumpía a su compañero Ángel Carrera para aclarar un asunto que había tenido "gran repercusíón". El periodista se levantaba de su asiento y acudía a la pantalla para explicar lo que había sucedido.

"Hablábamos de la vacuna de Pfizer y de Moderna y a qué grupos estaban siendo destinadas. En ese momento no reparamos en ello, por lo menos yo; pero después alguien nos lo ha hecho ver", ha empezado explicando para señalar directamente después al dibujo: "Observen este icono. Hace referencia al grupo Mayores de 55 años, grupo en el que me encuentro yo, por ejemplo. Algo exagerado, ¿verdad?".

Ya con la audiencia en el bolsillo, Matías Prats no ha querido desaprovechar el momento para hacer uno de sus míticos chascarrillos aludiendo a "nuestro grafista, querido Carlos, tiene 55 años. Yo no sé qué espera cuando cumpla 56... El caso es que ya sabemos de qué pie cojea... Es algo negativo, parece ser; pero no se lo vamos a tener en cuenta. Se lo hemos perdonado... de momento":

Las disculpas de #MatiasPrats por el icono que han dedicado a los mayores de 55 años en el informativo @MonicaCarrillo #Cosasdeldirecto #Grafismo pic.twitter.com/ucUQspAhyr — TVMASPI (@sebas_maspons) February 27, 2021

El vídeo del momento no ha tardado en hacerse viral en Twitter, donde decenas de tuiteros han celebrado la reacción de Matías Prats:

Muy muy grande, Matias. — MIGUEL RODRIGO (@ESPADATIZONA) February 28, 2021

MATÍAS PRATS ES DIOS!! Ya está 🙌🏻 #Antena3noticias — Álvaro Pérez 🇪🇸 (@perezortiz224) February 27, 2021

Matías Prats siendo icónico. Da igual cuando leas esto 😅😅😅 — Elvira (@eeelviiiraaa) February 27, 2021

Muy gracioso Matías Prats con la infografía de mayores de 55!! Cuántos llevan bastón a esa edad! pic.twitter.com/ngSyha50eK — Fco. Javier Paniagua (@FrancisPaniagua) February 27, 2021

Hacen falta más periodistas con la integridad, profesionalidad y saber estar de Matías Prats.



Y hasta sabe darle el toque justo de humor a las cosas cuando se necesita.



¡Grande! — Entidad Oscura (Oficial) (@EntidadOscuraOf) February 27, 2021

Qué grande Matías Prats corrigiendo un "error" de un grafismo. ¡Quitándole hierro al asunto en pleno telediario y como debe ser! Top. — Maite Jiménez (@maitejims) February 27, 2021

Me encanta la libertad con la que se toma la tele como pedro por su casa jajaja — febra15 (@febra0621) February 28, 2021

quiero mucho a Matías Prats de verdad lo quiero abrazar — vicky🧊 (@_vickyrobles_) February 27, 2021

Y, por supuesto, también han dejado constancia de la rectificación del pobre Carlos:

Hemos mejorado en la edición nocturna pic.twitter.com/6G5fRK00jV — juan echaurre (@juanechaurre) February 27, 2021

Seguramente no vuelva a exagerar tanto la próxima vez.