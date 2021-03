Lluvia de zascas a Alaska y Mario Vaquerizo por su defensa a Victoria Abril y Miguel Bosé

La última edición de Domingo Deluxe pasará a la historia por encender la chispa del odio contra Alaska y Mario Vaquerizo si es que ésta no estaba encendida ya en las redes sociales por sus apariciones mediáticas de los últimos meses. Entrevistaban a la gran María Barranco y le preguntaban por las polémicas declaraciones negacionistas de la también actriz Victoria Abril hablando de "plandemia" y otras delirantes afirmaciones.

En este contexto, el programa emitió las declaraciones de Mario y Alaska que, lejos de distanciarse de lo que había dicho Abril, la han apoyado públicamente con argumentaciones más que cuestionables: "Creo en la libertad de expresión, estoy en contra de la Santa Inquisición, cada persona puede decir lo que considere", soltaba Vaquerizo con el beneplácito de su pareja, que asentía con cada palabra.

No obstante, la guinda del pastel llegaba justo después, cuando Mario aseguraba que "hay personas que son muy valientes, como Victoria Abril y Miguel Bosé, que no se autocensuran". Ya de vuelta en plató, Jorge Javier, visiblemente molesto, añadía que "no todas las opiniones son respetables" y lo reiteraba: "Todo el mundo puede tener su opinión, pero no todas son respetables":

Si antes les nombro, antes salen a la palestra. Alaska y Mario defendiendo la libertad de expresión y a Victoria Abril.



Me alegra escucharles pero, ¿por qué solo "salen" los famosetes raritos? https://t.co/3daqK9QhIi pic.twitter.com/bbOSIwDavb — Ari Arifu 🦉 (@ari_arifu) March 1, 2021

Las desafortunadas declaraciones de Mario Vaquerizo con el asentimiento de Alaska no tardaron en llegar a las redes sociales, donde les estaban esperando miles de tuiteros con los cuchillos afilados para dedicarle una retahíla de zascas como estos, recordándoles que esta pandemia ha sacado a flote a muchos valientes; pero desde luego no son ni Bosé ni Abril:

Valiente es el paciente que he tenido hoy.



Que con 80 años y después de 60 días ingresado en UCI por Covid, le ha pedido a su familia que contraten un fisio porque quiere volver a andar y prepararle el desayuno a su mujer.



Vosotros lo que sois es gilipollas. https://t.co/RvZqa7sWZQ — Ale 🎋 (@TheBarbabundo) March 1, 2021

Valiente es la mujer que saliendo ayer de estar ingresada en la UCI ha tenido que volver para despedirse de su marido mientras este se moria. Vosotros sois una panda de subnormales https://t.co/G9K9q7jDkH — Luuuu 🦄 (@Lucialopezz30) March 2, 2021

Que vayan ayudar a los hospitales, y hablar con las familias de las víctimas que ni estar presentes pudieron en su despedida, y luego digan quiénes son valientes!

Ya está bien con tanta gilipollez — Candy❤❤ (@Candymg43) March 1, 2021

Hoy he leído por primera vez: "afirmacionismo". La gente que nos hemos dejado por el camino, las secuelas que otros arrastrarán y las familias que se han quedado rotas no se merecen que hablemos de tremendos gilipollas. Son la prueba de que viven demasiado alejados del mundo real https://t.co/DdXT1G1UUr — 🌑 Otra healer más 🌕 (@otra_healer) March 2, 2021

Se puede ser más tontos que estos dos? Valientes son los sanitarios que luchan día a día para salvar la vida de las personas ya que por culpa de tontos como estos la gente se sigue contagiando. — Rous Mery (@RedondoMerino) March 1, 2021

De valientes y tragones están llenos los panteones. https://t.co/9WmxNP2OGO — Xacobe Flores Rios (@xacobeflores) March 2, 2021

Unos valientes son los miles de sanitarios que están luchando contra el coronavirus y los que se han quedado en el camino. Dicir que esta señora es valiente por decir lo primero que se le pasa por la cabeza es despreciar el trabajo de todos esos sanitarios. — PaQui C♥ (@PaQuiSolecito) March 1, 2021

Valientes somos los que acatamos y cumplimos las normas para salir de esta, aún sabiendo que hay mucho esperpento haciendo y diciendo gilipolleces,como sigamos así lo llevamos muy chungo — Palmeralife🌴🌴 (@palmeralife) March 1, 2021

No es la primera vez que la pareja aplaude los delirios negacionistas en virtud de la libertad de expresión. De hecho, Alaska ya había sembrado la polémica justificando a Miguel Bosé cuando acudió a la llamada de David Broncano en La Resistencia.