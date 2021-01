'Despacito': la hilarante teoría apocalíptica del tema de Luis Fonsi y Daddy Yankee

"Des-pa-ci-to, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Des-pa-ci-to, quiero desnudarte a besos despacito, firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito". Lo más seguro, salvo que sean ustedes las personas más afortunadas del planeta, estos versos se les habrán hecho conocidos. Con ellos, hemos retrocedido hasta 2017, cuando nadie podía escapar a la melodía.

No había celebración, verbena de pueblo o emisora de radio que pudiese escapar al gusano musical que fue la canción de Luis Fonsi y Daddy Yankee. A todas horas, en todas partes, estaban ellos paladeando cada sílaba: des-pa-ci-to. Insoportable. Y eterno, porque tuvo que pasar mucho tiempo hasta que el tema que ganó cuatro premios Grammy Latinos en aquel año pasase a mejor vida.

No obstante, Despacito ha vuelto. No se asusten, no se trata de ninguna versión musical que vaya a taladrarnos la cabeza en los próximos meses (que ya sería lo que nos faltaba, la verdad sea dicha), sino de una hilarante teoría apocalíptica que logra culpar a la canción de todos los males que han azotado a la humanidad desde la fecha de su estreno, del que se han cumplido ya cuatro años.

La culpa es de Despacito

El tuitero Pentotal (@PentotalSadico), que nos tiene acostumbrados a un finísimo y peculiar sentido del humor en Twitter, ha hilvanado uno de los mejores hilos de humor de las últimas semanas teorizando sobre ello:

Todo empezó a irse a la mierda con 'Despacito'.



Lo vemos en este hilo. — Pentotal (@PentotalSadico) January 23, 2021

Primeramente, pasó a enumerar varios de los sucesos relacionados con la canción:

Despacito.



Sí, la canción de Luis Fonsi y Daddy Yankee. Que tú ya ves esos nombres y sabes que algo bueno no se traen entre manos.



Pongo aquí un extracto de cómo empieza. Para hacernos una idea de qué va la vaina. pic.twitter.com/90W2ftpyg9 — Pentotal (@PentotalSadico) January 23, 2021

Despacito se publica un 12 de enero de 2017. Día negro en la Historia.



Solo 8 días después, el 20 de enero, toma posesión del cargo Trump. El tipo era un tío tranquilo pero tras 1 puta semana oyendo la canción, empezó con las movidas del muro, inmigración... etc



Normal. — Pentotal (@PentotalSadico) January 23, 2021

Marzo 2017: el Brexit



Inglaterra ve que la canción es número 1 en toda Europa y decide que ya está bien. Que a tomar por culo.



Se sabe que el 93% del 'balconing' inglés se produce mientras suena Despacito en la radio.



Pero estas estadísticas no te las cuentan en ningún medio. — Pentotal (@PentotalSadico) January 23, 2021

Septiembre de 2017: terremoto en México



Tras un verano demoledor, con la canción sonando sin parar en todas las emisoras del mundo, el planeta no aguanta más y responde a la tortura con un terremoto de magnitud 8,2º que desplazó el eje de la Tierra.



A mí me parece justo. — Pentotal (@PentotalSadico) January 23, 2021

Octubre 2017: Cataluña



Disfrazado de conflicto ideológico, la realidad es que el gobierno catalán afirmaba que Luis Fonsi era en realidad Lluis Fonset, de Lleida, mientras que el gobierno central lo negaba alegando que era de Albacete.

Hubo referéndum, porrazos... Todo mal. — Pentotal (@PentotalSadico) January 23, 2021

Abril 2018: Cuba



Tras más de medio siglo de poder en Cuba, Raúl abandona la presidencia de la isla.

La canción tiene más de un año y es número 1 en 80 países.



"No hisimos la Revolusión para esta mierda. Si el Che levantara la cabesa...", manifestó el pequeño de los Castro. — Pentotal (@PentotalSadico) January 23, 2021

Junio 2018: Trump y Kim Jong Un



Los dos mandatarios firman en Singapur un documento sobre misiles nucleares.



¿Para reducirlos? Preguntaréis.

No. Ambos líderes acuerdan, de colegueo, triplicar su arsenal nuclear como respuesta a la versión de Despacito con Justin Bieber. — Pentotal (@PentotalSadico) January 23, 2021

Noviembre de 2018: Francia



Tras casi dos años de escuchar Despacito, los franceses no pueden más y se echan a la calle ataviados con chalecos amarillos.



Protestas, disturbios, incendios...



«Primero Amélie y ahora esta mierda. Basta. Lucharemos», declaró un manifestante. — Pentotal (@PentotalSadico) January 23, 2021

Durante el 2019: Bolivia, Ecuador, Colombia, Hong Kong, Venezuela, Francia, Inglaterra...



A lo largo del Globo se repiten escenas de incidentes, protestas, migraciones... El NWO en connivencia con los medios lo atribuyen a economía y política.



Yo, al cabezón y su puto temita. — Pentotal (@PentotalSadico) January 23, 2021

Diciembre 2019: Gretha Thumberg



Esta niña, a la que no le mola nada el cole, se cruzó el mundo en barco harta.



Sus padres contaron en una entrevista que era una niña normal hasta que escuchó Despacito en Spotify y salió de su habitación gritando que tenía que salvar el mundo. — Pentotal (@PentotalSadico) January 23, 2021

Para terminar con el fatídico 2020 y su versión mejorada de 2021 y exponer una conclusión sin fisuras:

Enero 2020: EL APOCALIPSIS



Aparece un nuevo virus en China.



A alguien de Wuhan se le ocurrió que meter murciélagos en la sopa, en vez estrellitas, era una idea cojonuda. Y claro, la cosa no fue muy bien.



Registros en su domicilio hallaron la entrada a un concierto de Fonsi. — Pentotal (@PentotalSadico) January 23, 2021

Durante el 2020



Es altamente contagioso, se ha extendido a todo el mundo sembrando el caos, provoca mareos, fiebres, vómitos, e incluso la muerte.



¿Hablo del virus o de la puta canción? Ay, amigo, ahí quería yo llegar. **Guiño** — Pentotal (@PentotalSadico) January 23, 2021

Enero 2021: La Purga



Tenemos la pandemia, asalto al capitolio, nevadas, explosiones, terremotos, tuits de Alejandro Sanz...



El mundo se va a la mierda y tu cabeza solo puede repetir: 🎶quiero respirar tu cuello despacito🎶 cada vez que lees la puta palabrita.



Da miedo, ¿eh? — Pentotal (@PentotalSadico) January 23, 2021

Lo cierto es que su teoría sobre Despacito ha iluminado a muchos en Twitter:

20/05/2017: Luis Fonsi en la feria de Córdoba https://t.co/YJn4w1XlXi



25/03/2020: Córdoba se queda sin feria y sin mayo cordobés https://t.co/pVZ1rokGzP



Maldito despacito — Miss Peguitos (@MissPeguitos) January 23, 2021

@PentotalSadico, la Humanidad sufre que tu talento científico no se implique en la fusión nuclear, la conquista del cinturón de asteroides, y sobre todo, el destino de los calcetines en las lavadoras.

Tienes que diversificar esa visión al resto de problemas serios de la especie — DocToDoctor-Armando Molina Betancor @ArmandoMolina (@DocToDoctor3) January 23, 2021

Pero nadie hará nada para prohibirla 😒 — Lady Crocs (@ladycrocs) January 24, 2021

Vamos 🎶🎶"DESPACITO" Carmina,que si no mira lo que pasa.🎶🎶🎶 pic.twitter.com/5gg3VPAaGS — asudriana julsp (@asudriana) January 23, 2021

Después de leer tu hilo sólo se me ocurre decirte "subeme la radio que esta es mi canción, siente debajo que va subiendo y traeme el alcohol que quita el dolor, hoy vamo a juntar la luna y el sol". Si eso no te anima yo ya no sé — Satrustegui (@SatrusteguiNBA) January 24, 2021

Hemos vivido en la ignorancia!.

Nunca podremos agradecerte suficiente, tus acertados estudios y tus mágicas y esclarecedoras palabras. GRACIAS por tanto. pic.twitter.com/F3nmsZr26D — azofaifa59 (@azofaifa591) January 23, 2021

Quizás deberíamos haber hecho como Malasia y prohibirla cuando aun estábamos a tiempo.