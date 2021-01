El involuntario zasca de Rocío Monasterio a Santiago Abascal por su carrera profesional

Son tiempos tan extraños los que nos ha tocado vivir que incluso hemos podido escuchar a Rocío Monasterio soltando una pulla sobre Santiago Abascal. Vale, en realidad creemos que ha sido sin querer, por equivocación, por exceso de confianza, por una traición del subconsciente. Sea como fuere, lo cierto es que la frase que ha pronunciado la diputada en la Asamblea de Madrid y presidenta de Vox en la comunidad ha corrido como la pólvora en las redes sociales.

El lapsus de Monasterio sucedió este martes cuando participó como invitada en el programa La Hora de La 1, de Televisión Española. Allí ofreció su siempre polémica visión de la actualidad, centrada especialmente en Madrid. Habló sobre la negociación de los presupuestos, sobre el mural feminista en Ciudad Lineal, sobre los menores no acompañados que viven allí, la Cañada Real y también sobre la pandemia y la gestión del ya exministro Illa.

Hablando de la carga fiscal que soportan los madrileños, Monasterio afirmó que "no podemos ahogarlos con más impuestos" y argumentó que habría que bajarlos porque "las familias no pueden más". En mitad de su análisis, la de Vox explicó que los recursos eran "limitados" y había que decidir a qué se dedican: "¿Lo queremos dedicar a Sanidad o lo queremos dedicar a colocar a políticos en puestecitos políticos que no saben hacer la o con un canuto?".

Al modo de Abascal

Monasterio continuó advirtiendo que "aquí los partidos se dedican a colocar políticos, a crear puestos ad hoc para políticos que nunca han trabajado en la empresa privada en su vida y que nunca les contratarían", hasta que el presentador Igor Gómez la interrumpió observando que "¿sabe que sus adversarios acusan de eso al señor Abascal?":

🔸Rocío Monasterio, portavoz Vox sobre inversión pública: ”no podemos ahogar a los madrileños con más impuestos” [...] “¿los queremos dedicar a Sanidad o los queremos dedicar a colocar políticos que no saben hacer la o con un canuto?”.#LaHoraMonasteriohttps://t.co/KGStOImR5c pic.twitter.com/PSNiYNykpB — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) January 26, 2021

Lo cierto es que Monasterio, suponemos que sin darse cuenta, describió precisamente la trayectoria de su jefe de partido, que solamente tuvo ocupaciones políticas y al que también se le designaron puestos de trabajo vinculados a la Comunidad de Madrid. Este extremo no se le ha escapado a Twitter, donde fueron muchos los que destacaron que la descripción coincidía con la vida laboral de Abascal:

Monasterio poniendo en su sitio a Abascal en #LaHoraMonasterio @LaHoraTVE pic.twitter.com/Kl5nlXh9Gs — Mascarillas con mensaje (@PolYLaura2) January 26, 2021

Buena intervención jajajajajajaja si es que sois MUTONES MUTONES..... @vox_es @Santi_ABASCAL preguntan por vosotros jajajajajaj — Tonny (@Tonny66199357) January 26, 2021

@Santi_ABASCAL se te están sublevando y cantando las cuarenta. — javier pérez 🔻🔻 (@hastalapo) January 26, 2021

No digas eso de Abascal!! — Saul Goodman🗽 (@botderusia1) January 26, 2021

Abascal colocado 🤣🤣🤣🤣 que no sabe hacer la O con un canuto, que nunca han trabajado en las empresas privadas y nunca los contrataría. Habla de su líder 🤣🤣🤣🤣 — Iman (@Iman2404Monica) January 26, 2021

Hablar de políticos que no saben hacer la O con un canuto teniendo a Abascal de patrono tiene cojones. #LaHoraMonasterio — Jc. Sauras (@jcsauras) January 26, 2021

De hecho, Santiago Abascal se afilió al PP a los 18 años y hasta que dejó el partido en 2013 para fundar Vox fue concejal, juntero de las Juntas Generales de Álava y miembro del Parlamento Vasco, entre otros cargos dentro de la formación política. Una vez en Madrid ejerció de director de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad entre 2010 y 2012. En 2013 pasó a ser nombrado director de la Fundación para el Mecenazgo y Patrocinio Social, una entidad en la que solo constaba él y otra diputada popular como trabajadores y que se disolvió en diciembre de ese mismo año cuando se constituyó el partido de ultraderecha. Su salario anual era de 82.491 euros.