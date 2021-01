La hilarante campaña a favor de la vacuna de El Drogas: "Cosas peores nos habremos metido"

Todos los aliados con los que pueda contar la vacuna son pocos en vista del ruido que están haciendo aquellos que miran con recelo los avances científicos alentados por Miguel Bosé y su cuadrilla. El último en unirse al team de la sensatez ha sido el fundador y exintegrante de la mítica banda Barricada, Enrique Villareal, más conocido por el sobrenombre de El Drogas, uno de los personajes cuyas opiniones nunca dejan indiferente a nadie.

Lejos de subirse al carro de otros artistas como Bosé o aquellos que no se atrevieron a contradecirlo enarbolando la falsa bandera de la libertad de expresión, como hizo Alaska, El Drogas lo tiene clarísimo: "Creo que en estos momentos es un punto de esperanza, así que cuando toque, yo me vacuno", escribió en su cuenta de Facebook. Recordemos, además, que el músico tiene 61 años y, por lo tanto, forma parte de uno de los colectivos de riesgo.

La gran mayoría de sus seguidores le mostró su apoyo, pero uno de ellos se lanzó a cuestionar sus palabras: "Es tu decisión, la cual respeto mucho, pero que lo hagas público siendo quien eres es algo que ya no respeto tanto", replicó el seguidor, quien se presentó como uno de los fans más longevos de Barricada, de los que acudió a unos 50 conciertos.

Lamentó el fan que ahora El Drogas le hiciera "el juego al Gobierno" al anunciarlo en público. En su alegato no faltaron las medallas de groupie: "Joder, tío, que has fumado de lo mío en Iturribide, has bebido a mi lado después de varios conciertos en Bilbao". No se imaginaba el hombre que en sus palabras iba a estar su condena, puesto que el músico contestó con ironía: "Hemos bebido lo mismo, pero no nos ha sentado igual".

Pero eso no fue todo porque otro de los seguidores del excantante de Barricada comentó muy acertadamente que "cosas peores nos habremos metido" y El Drogas no lo dudó ni un instante: "Ya te digo".

Tras esta impagable campaña provacunación, El Drogas ya es el nuevo ídolo de Twitter:

