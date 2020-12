Twitter contra Campofrío (otra vez): así 'destrozan' su anuncio de Navidad

El anuncio de Campofrío se ha convertido en un clásico de la Navidad que nada tiene que envidiarle a otros con más tradición como el de la Lotería. Este jueves la empresa de embutivos lanzaba su conmovedor spot, de nuevo en clave de humor, y contando con los rostros de un puñado de cómicos, músicos y actores famosos como Enrique San Francisco, Silvia Abril, Andreu Buenafuente, James Rhodes, María Galiana, Juan Echanove y Raúl Pérez, este último imitando la voz de Michael Robinson.

Como ocurre siempre que se suceden este tipo de lanzamientos, Twitter se ha llenado de reacciones encontradas y en esta ocasión no iba a ser distinto. Su lista de tendencias se ha copado con los nombres de los protagonistas y eso, ya sea por aplausos o por críticas, ya es un triunfo para los responsables del anuncio. No obstante, lo cierto es que a la mayoría la propuesta les ha llegado incluso a emocionar, algo que no es muy complicado en el contexto que vivimos pero sí loable:

Si algo hemos aprendido en este 2020 es que cualquier día, por insignificante, extraño o difícil que parezca… merece ser vivido. Os presentamos D.E.V. #DisfruteEnVida ❤️ #SaberDisfrutar https://t.co/dHTLvI4oR2 pic.twitter.com/vJPUYWvZZw — Campofrío España (@Campofrio_es) December 3, 2020

Sin embargo, los críticos han hecho mucho ruido también, casi tanto como los hacedores de memes, que se han esmerado una vez más. Vale que en esta ocasión no ha desatado la misma polémica que aquel anuncio de 2018 que ofendió a la mitad del país, pero ahora también ha habido llamadas al boicot y no solamente las han hecho personas que claman contra el maltrato animal o seguidores del veganismo, algo muy común en todas las campañas de Campofrío.

San Francisco y Rhodes

La aparición de Enrique San Francisco y del pianista británico afincado en nuestro país, James Rhodes, ha provocado la indignación de los hunos y los otros, que diría Unamuno. Por un lado, el team progre ha criticado con dureza que alguien tan "facha" como el actor, que se ha declarado en más de una ocasión simpatizante de Vox, aparezca en el spot:

Yo realmente me pregunto qué hace Quique San Francisco en el anuncio de Campofrío. Un tipo que lleva desde Marzo llorando por el 8-M y que ha estado en programas con Javier Negre, que es más conocido por su racismo, condenas y bulos que por su veracidad. https://t.co/dcJA31BSUl — XI (@ACS__11) December 3, 2020

Que decían en Fachaland que a Quique San Francisco le iban a costar caras sus opiniones y que iban a dejar de llamarlo para trabajar. Ahí lo tienes en el anuncio de Campofrío. Otra carrera de facha truncada por la dictadura de lo políticamente correcto. — Ladinszky (@Ladinszky) December 3, 2020

Sabiendo que Quique San Francisco participa en el anuncio de Campofrío, una buena ocasión para cambiar tu marca de chopped y mortadela. — Jose Solano (@Chancams) December 3, 2020

Acabo de ver el anuncio de campofrío

Flipo. No podían haber elegido actor mas facha que Quique San francisco. Campofrío vetado por los siglos — Mía Wallace ? (@Caquel__) December 3, 2020

A Willy Toledo le cuesta conseguir papeles y cuando consigue uno de secundario se llama al boicot, pero Quique San Francisco, que dijo públicamente que con Franco se sentía más libre, es el protagonista de un anuncio navideño ?￰゚マᄏ — The Firework Maker (#UsaMascarilla ?) (@Kyol) December 3, 2020

Por otro lado, el team facha, ha puesto el grito en el cielo porque hayan contado con el "amigo" del Sánchez:

Campofrío elige a Buenafuentes, Rhodes, la peor gentuza que se ríe de España y acosa a media España como héroes de Campofrío. Con su pan se lo coman.

Estas Navidades comienzo mi alejamiento definitivo de la marca. pic.twitter.com/CBE7rh55FM — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) December 3, 2020

¿qué pinta ahí el pianista del gobierno criminal? — CdV - Navarra (@CdV_Navarra) December 3, 2020

¿Y quien es Rhodes para estar ahí? — Bárcena (@rgbarcena) December 3, 2020

Adiós @Campofrio_es , gran elección la del ofensivo @JRhodesPianist !! Así se simplifican las compras de uno en casa?￰゚ムヘ — JuanTxu (@JuanLuisAlba) December 3, 2020

Lo han estropeado poniendo a ese pisateclas victimista — AlmadeBlues (@mirenelen) December 3, 2020

Así que, unos por otros, han protagonizado las disputas del día. Afortunadamente hay tuiteros que se dedican a cosas más ligeras e infinitamente más útiles como el humor, dejándonos un puñado de chistes como estos:

Si no os gusta el anuncio de Campofrío os puedo freir unos flamenquines. — Don Chalecos© (@donchalecos) December 3, 2020

Campofrío ha utilizado la voz de Michael Robinson y a Quique San Francisco disfrazado de la Muerte para un anuncio de fiambre. Vivimos el mejor de los tiempos. — Camilo de Ory (@Camilo_de_Ory) December 3, 2020

No he entendido nada del anuncio de Campofrío. ¿Cuál se supone que es el mensaje? ¿Por qué Quique San Francisco al principio es un actor pero luego es la Muerte literal? ¿Por qué van todos sin mascarilla? — Rubén Fdez. (@thefdez) December 3, 2020

Idea para anuncio de Campofrío: Quique San Francisco compartiendo lonchas con tres fiambres. pic.twitter.com/Fncy2l5ReR — José Pablo García (@josepablo_x) December 3, 2020

Lo de sacar a Quique San Francisco en el anuncio de Campofrío me parece un acierto. Es un tipo que lleva veinte años pareciendo un fiambre. — Alberto S. Regatos (@AsRegatos) December 3, 2020

Quique San Francisco anunciando Campofrío. Ni tan mal. pic.twitter.com/vQm4mY2L2k — ♥︎matapájaros♥︎ (@matapajaros_) December 3, 2020

Después del crossover de Quique San Francisco y James Rhodes en el anuncio de Campofrío estoy esperando el de Girauta y Monedero en un anuncio de Spotify pic.twitter.com/Jay7RJPd8A — Slainte ? (@SlainteNan) December 3, 2020

De nuevo, soy la única persona de España a la que no le gusta el anuncio de Campofrío.



¿Si no soy El canto del loco por qué voy siempre a contracorriente? — Perra de Satán (@perradesatan) December 3, 2020

Ojalá el anuncio de Campofrío con generales retirados. — J̶u̶a̶r̶m̶a̶ (@_Juarma_) December 3, 2020

Y algunos memes, que nunca están de más:

Campofrío ha puesto a Quique San Francisco en el anuncio de este año, pero todos sabemos quién debería haberlo hecho realmente ?. pic.twitter.com/cf7BNd0imx — Carl Winslow (@CarlWinslou) December 3, 2020

Al final Quique San Francisco tuvo que interpretar a la muerte en el anuncio de Campofrío, porque Sánchez tenía la agenda llena. pic.twitter.com/OnqUEK11gw — mescojono ?￰゚ヌᄌ (@mescojono) December 3, 2020

Si los creativos de Campofrío querían de verdad acojonarnos, lo tenían muy fácil. pic.twitter.com/EeyhqXL3g1 — El_TylerDurden ?￰゚ムᄑ (@El_TylerDurden) December 3, 2020

Maravilloso, como cada año, el anuncio de Campofrío. pic.twitter.com/036q3kpy30 — El_TylerDurden ?￰゚ムᄑ (@El_TylerDurden) December 3, 2020