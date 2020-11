Elena Cañizares y las 'chuminos': los 'memes' de la tragicomedia que ha unido a España

España se despertaba este lunes con el corazón encogido de preocupación por Elena Cañizares, la estudiante de Ciudad Real a la que sus compañeras quieren echar de su piso por tener Covid. Ella, indignada, compartió la conversación por WhatsApp en su cuenta de Twitter (audios incluidos) y ahora ya nadie se acuerda del Caso Cantora y todo el mundo habla de Rocío Piso, Lucía Compareña y Ángela Compareña.

Son estas las que, por activa y por pasiva, le han dicho a nuestra protagonista que abandone el piso y se vaya a Almagro a casa de sus padres. Elena, que hace prácticas de Enfermería en la ciudad, se niega a poner en peligro a sus progenitores porque ellos tienen más de 60 años y arrastran complicaciones de salud. Pero sus compañeras, lejos de entenderlo, la han llamado egoísta. ¿Se acuerdan de cuando decíamos que de esta salíamos mejores?

"Tus padres tienen como deber cuidarte, nosotras no. Nosotras nos hemos encontrado en la calle y no tenemos por qué vivir esta situación", "¡que tienes coche! Que te coges tus cosas en tu coche y te vas a tu casa y no propagas nada!" y "me parece muy egoísta que vayas a comportarte así" son solo algunas de las frases que le dijeron a Elena y por las que esta decidió salir del grupo y bloquearlas.

Historia tuitera de España

Hace apenas algunos años, cuando las redes sociales no formaban parte de nuestras vidas, la historia no habría pasado de anécdota entre colegas y familia. Quizás habrían logrado echar a Elena o, a lo mejor, esta se habría hecho fuerte bloqueando la puerta. Sin embargo, en la era Twitter esta tragicomedia ha tenido más personajes que las cuatro jóvenes y así se ha escrito, memes mediante, un nuevo capítulo de la historia tuitera de España.

Elena Cañizares publicó su hilo pasadas las cuatro de la tarde del domingo, pero fue hacia la media noche cuando empezó a hacerse viral:

23:00: me meto en la cama.

23:01: voy a ojear twitter rápido.

23:02: ELENA CAÑIZARES.

00:30: pic.twitter.com/1tFvOGn7tU — Dario (@Dario_Bosch) November 22, 2020

Yo a las 12:30: me voy a dormir que mañana hay que madrugar y hacer cosas nosequé.

Twitter: memes del hilo de Elena Cañizares.

Yo a las 2:39 pic.twitter.com/VpVqGxwU1p — ? (@purpleuniverse8) November 23, 2020

Yo escuchando los audios de Elena Cañizares, Rocío Piso y Angela Compareña pic.twitter.com/eU2cRqUqQr — Mr. Caffeina ? || Santa Clown ? (@mister_caffeina) November 22, 2020

Así que la España que madruga (y se acuesta temprano) desayunaba con el salseo y eligiendo bando:

Buenos días a todos menos a Rocío Piso — ceciarmy (@ceciarmy) November 23, 2020

Buenos días a todos menos a las compañeras de piso de Elena Cañizares. — El Jueves (@eljueves) November 23, 2020

La parte que más gracia me ha hecho del hilo de Elena Cañizares



Roció Piso: pero creo que cualquier persona sería capaz de escuchar lo que te estamos diciendo y entenderlo



Twitter España: pic.twitter.com/wWj69LFwhE — CrisCrus? (@CrisCrus6) November 23, 2020

Toda españa yendo a calentarle los tuppers a Elena Cañizares pic.twitter.com/HrPBCuCZwl — avvvr? (@alxs_bgdaad) November 23, 2020

elena cañizares no tendrá las mejores compañeras de piso, pero sabéis que si tiene? pic.twitter.com/0JIWmuYkHS — sergi (@sergisanz_) November 22, 2020

Like si eres del Team de Elena Cañizares pic.twitter.com/5Eg2eE0RNZ — Adolfo Rodríguez (@AdolfoRH) November 22, 2020

Perfiles de famosos, tuiteros influencers y demás tuitstars se unían a la causa:

Elena se queda @elenacanizares_ — Luis Cepeda (@cepedaoficial) November 23, 2020

Ni el Joker, ni Lex Luthor, ni el señor White. Los villanos de 2020 son Ángela Compareña, Lucia Compareña y Rocío Piso. pic.twitter.com/VXPJhjiGcN — Juan Gómez-Jurado (@JuanGomezJurado) November 23, 2020

Cámbiate de piso en cuanto puedas, vaya gente estoy alucinando... ánimo y que lo pases lo mejor posible! ❤️ — Carlos Marco (@CarlosMarco) November 22, 2020

Voy a construir un muro en la habitación de Elena Cañizares y lo va a pagar Rocío Piso. — Donald Trump ?￰゚ヌᄌ ᶠᵃᵏᵉ (@magnateUSA) November 23, 2020

Mañana esto está camino a Ciudad Real @elenacanizares_ pic.twitter.com/QsIHToZgB8 — Brioche (@BrioEnfurecida) November 22, 2020

8 meses de pandemia y seguimos sin aprender lo más básico: Elena, tus compañeras de piso es muy probable que también se hayan contagiado (son convivientes) y, como dices, tú no puedes irte a otro piso.



Lucía, Rocío y Ángela... haceos un test... el Covid se os pasará, lo otro no. https://t.co/PjfJC23Xhk — Enfermera Saturada ? (@EnfrmraSaturada) November 22, 2020

sí si reíros pero la de ratas calladas que habrá en casa pensando “pues yo hubiese hecho lo mismo con elena cañizares” — Telmo (@Telmometro) November 23, 2020

Inda es al periodismo lo que las compañeras de piso de Elena Cañizares a la empatía y a la solidaridad. — Pablo Fernández (@_PabloFdez_) November 23, 2020

Las compañeras de piso de Elena Cañizares. pic.twitter.com/rurwMuhdc4 — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) November 23, 2020

¿Te gustaría que Elena Cañizares fuera como invitada a 'La Resistencia'?



? SÍ

❤️ NO pic.twitter.com/YNyHXe1ggi — + Encuestando (@encuestan2) November 23, 2020

Y Elena se colaba incluso en el famosísimo informativo matinal de Ángel Martín:

Informativo matinal para ahorraros tiempo [23/11/20] pic.twitter.com/igxxfR30Td — Ángel Martín Gómez (@angelmartin_nc) November 23, 2020

En lo más alto del podio de las tendencias, idolatrada por las masas, comenzaron a lloverle regalos...

venimos a decir que: we stan Elena Cañizares — Pull&Bear (@pullandbear) November 22, 2020

Bueno Elena, te hemos dejado un MD :)

Así podrás estar cómoda estos días y no tener que preocuparte por las lavadoras y sí por lo realmente importante. — Pull&Bear (@pullandbear) November 23, 2020

...y sirvió de inspiración para el meme de moda:

Comunidad de Madrid despues de leer el hilo de elena cañizares pic.twitter.com/OfNwnHgwz1 — ?￰ンヨハ?￰ンヨハ? (@nereammm) November 23, 2020

buenos días solo a Elena Cañizares pic.twitter.com/HKc0AlSCc9 — siri?¬リテ️ (@iriaagarciaa) November 23, 2020

Isabel Díaz-Ayuso después de leer el hilo de Elena Cañizares: pic.twitter.com/Xw9R0QvXuK — ?￰ンミレ?￰ンミᆬ?￰゚フᄉ? (@pablortizz_) November 23, 2020

Elena cañizares en el piso pic.twitter.com/PP2Cp1Mbm4 — ? como se llama este clown? (@TheJaumetox) November 23, 2020

He hecho el crossover de la semana.



Comunidad de Madrid concienciando a Rocío piso, Ángela Compañera y Lucía compañera. Elena Cañizares se queda. pic.twitter.com/c6l7nUuOab — ?￰ンヨモ?￰ンヨヒ?￰ンヨハ ?￰ンヨフ?￰ンヨニ ⚡ (@ONOFREGEA) November 22, 2020

No te lo perdonaré jamás Elena Cañizares. pic.twitter.com/fgu1bQG24L — Kai? (@DavidSonder) November 23, 2020

El propio Coronavirus, desde su famosa cuenta, le envió un mensaje...

Si el problema soy yo, dividimos los gastos del piso entre cinco y ya está. — Coronavirus (@CoronaVid19) November 23, 2020

...e incluso Dios, a través del cura de Valdepeñas, hizo lo propio:

Ojito Rocío Piso y Lucía Compareña, Dios está con Elena Cañizares pic.twitter.com/bbw6T709M7 — Mokie (@FrancisMokie) November 23, 2020

Pero lo mejor estaba todavía por llegar con las elucubraciones de los tuiteros. Los que se mueven en este universo sabrán de sobra que una de las cosas que más les gusta hacer a los maestros del meme es imaginarse en escenario de conflicto y exagerar hasta el extremo sus profecías. Con material tan bueno del que tirar, no es de extrañar que hayan desarrollado tramas dignas del mejor guión de Hollywood.

Poniéndose en la piel de las compañeras de piso (y del padre abogado) primero:

rocio piso, angela compañera y lucia compañera cuando elena cañizares ha subido el hilo pic.twitter.com/aUWh9ZEswW — celia :) (@celiarings) November 22, 2020

Rocío Piso // Elena Cañizares pic.twitter.com/nBn0Vtph5e — Noise (@speechnfire) November 23, 2020

lucía, ángela y rocío llegando al piso de elena cañizares pic.twitter.com/wkl2cguIlZ — y punto en boca. (@PUFJuanPUF) November 22, 2020

Rocío piso entrando al baño a ver si Elena Cañizares ha desinfectado pic.twitter.com/s4kp40OgwO — Álvaro (@alvaroolb) November 23, 2020

las compañeras a elena cañizares: pic.twitter.com/mCF4WteyO2 — peri keating (@T5Comento) November 22, 2020

Rocio Piso haciéndole el desayuno a Elena Cañizares pic.twitter.com/HdAvFIFCgr — L (@LidiaLozano4) November 23, 2020

Rocío Piso cada vez que escuche a Elena Cañizares calentarse un tuper pic.twitter.com/rNUxnX9sKn — Solaire (@MynameisLyre) November 23, 2020

elena cañizares: chicas salgo un minuto a cagar

rocio piso, angela compañera y lucia compañera: pic.twitter.com/Zvq0w9AcIL — Arnau Calsapeu Codina (@arnaucc14) November 23, 2020

rocío piso explicándole a elena cañizares por qué ir al gym es más importante que la vida sus padres pic.twitter.com/Ml8gJLjjfB — ꜰᴇʟɪᴢ ɴᴜʀᴠɪᴅᴀᴅ?￰゚ホト✨ (@fckinroja) November 22, 2020

la compañera de elena cañizares cuando se entere que no puede ir al gym como de positivo pic.twitter.com/TyaGBcVtYT — ?￰ンヨニ?￰ンヨレ (@SamuRodriguez5) November 22, 2020

las compañeras d elena cañizares entrando en la cocina pic.twitter.com/u0v9q2cClj — maria (@Iatorrada) November 22, 2020

Rocío piso en el baño pensando si Elena Cañizares ha desinfectao el vater pic.twitter.com/8ENqZQTwid — habi (@javatoperro) November 22, 2020

Lo chungo no es la conversa de grupo de Whatsapp que ha colgado Elena Cañizares, no. Lo realmente chungo debe ser la conversa que Las Otras Tres debían estar teniendo paralelamente, y que nunca veremos. — adam (@OhMyLoving) November 23, 2020

Rocio piso, Angela compañera y Lucia compañera cuando Elena irrumpa en el baño con sus dos mascarillas pic.twitter.com/4htaafwgCl — alejandro (@alejandroval02) November 22, 2020

Elena Cañizares: *respira*



Rocio piso: pic.twitter.com/nuGHci18QC — ?¬ント️ ya tocaba el frío *Ⓜ️ (@Briznilla_) November 23, 2020

Rocio piso echándole los chococrispis a Elena Cañizares pic.twitter.com/fsMqrWT0d4 — ?¬ント️ ya tocaba el frío *Ⓜ️ (@Briznilla_) November 23, 2020

Las compañeras de piso de Elena Cañizares al enterarse de que ha dado positivo. pic.twitter.com/WOSPgVqzxj — ? LaLa ? (@LalaChus3) November 22, 2020

Elena: H

Rocio piso: pic.twitter.com/JX8FEz5HiK — Cara de guanábana ? (@Berttuus) November 23, 2020

elena cañizares: no puedo ir a mi casa porque mis padres están mal de salud



rocio piso, angela compañera y lucia compañera: pic.twitter.com/Nqh0wIGT5l — Sergio Solana ? (@sergio_solana) November 23, 2020

Elena Cañizares: Lo que queréis es echarme del piso



Angela Compañera, Lucia Compañera, Rocio Piso: pic.twitter.com/cYlgw89v4N — Fonxo (@FonsyXIV) November 23, 2020

Rocio Piso dejándole la comida en la puerta a Elena Cañizares pic.twitter.com/bRylove65I — J U 7 I A (@juliapr7) November 23, 2020

imágenes exclusivas de las compañeras de piso de Elena Cañizares en estos momentos



no puedo más es q estoy que me meo con los memes pic.twitter.com/geH4MRQ1j2 — carmen covadonga (@carmeencgr) November 23, 2020

ROCIO PISO COGIENDO EL TAPER KE ELENA CAÑIZARES SA ORVIDAO EN EL FREGADERO pic.twitter.com/sdoPPiNPfI — MALACARA (@malacarasev) November 23, 2020

El padre de Rocio Piso mirando a ver si puede denunciar a Elena Cañizares por colgar la conversación en redes en lugar de decirle a su hija: tronca, caliéntale los tuppers y deja de ser una persona de mierda. — Nacho Garcia (@NachoGarciaR) November 23, 2020

Lucía Compañera denunciando a Elena Cañizares porque su padre es abogado y no puede permitir que se sepa lo mierda de persona que es. pic.twitter.com/bzNlDcsg7Z — Lolita? (@LolitaDixxon) November 23, 2020

el padre abogado de lucía compañera pic.twitter.com/SHXIEsFkTJ — paula (@paulahddzz) November 23, 2020

el padre abogado de lucia compañera yendo al juicio para echar a elena cañizares del piso: pic.twitter.com/IZcswpYqE1 — oli (@olifontan) November 22, 2020

Y en la de Elena Cañizares después:

Elena Cañizares entrando en la cocina para calentarse ella misma los tuppers pic.twitter.com/6QVsBMxmXa — ᭙ꪮꪀdꫀ?↑ᆰᄊꪖꪀd ? (@SWonderlxnd) November 22, 2020

Elena Cañizares preparándose el desayuno en la cocina del piso pic.twitter.com/Ycsk8yHM6R — oscar (@oscaarem) November 23, 2020

Elena Cañizares, saliendo de su cuarto para calentar un Tupper. pic.twitter.com/hXXnH0Xz1T — Dr. Sheldon Cooper (@DSheldon_Cooper) November 23, 2020

Elena Cañizares a sus compañeras de piso ?￰゚ムト? pic.twitter.com/fEk1TQgNjj — Luna✨ (@_ldara_) November 22, 2020

Si yo fuese Elena Cañizares. pic.twitter.com/rB7fu382mK — Puercoespanda ? (@Puercoespanda) November 23, 2020

Elena Cañizares queriendo ir a la cocina pic.twitter.com/0RTKKGq4EF — Tony Brown (@Petrelli86) November 23, 2020

Rocío piso, Angela compañera y Lucía compañera: tía, hemos hecho una votación y te tienes que ir.



Elena Cañizares: pic.twitter.com/4XOROr3R20 — Helio (@Sergio_RS11) November 23, 2020

elena cañizares cuando salga por primera vez a la cocina pic.twitter.com/d7EWOUvj46 — pablo ?¬レᄀ️ (@pabloolvega) November 23, 2020

ELENA CAÑIZARES ELIGIENDO OUTFIT PARA IR A CALENTARSE UN TAPER DE ARMONDIGA pic.twitter.com/9gXgrCZHdB — MALACARA (@malacarasev) November 22, 2020

Elena Cañizares siguiendo con su doble mascarilla a Lucía Compareña, Ángela Compareña y Rocio Piso porque no le quieren calentar un tupper #ElenaCanizares pic.twitter.com/3c805gvJZI — lukitatalas (@lukitatalas) November 23, 2020

Elena Cañizares desplazándose por el piso para no tocar nada pic.twitter.com/bCznD3vK8g — ?￰ンヤᄀ?￰ンヤᆭ?￰ンヤᆱ (@isnotsexy) November 22, 2020

Elena Cañizares esperando a que Angela Compañera se vaya al gimnasio para poder salir de su habitación y calentarse el tupper pic.twitter.com/6J9TXaZg9H — moai (@itsniallgrier) November 22, 2020

Elena Cañizares a sus compareñas cuando salga de su habitación a por los tuppers pic.twitter.com/7SQvS0avZn — ρatricia ☽ (@Cosmopalida) November 22, 2020

Elena Cañizares de camino a la cocina a calentar el tupper de macarrones pic.twitter.com/XHld78TC55 — R4PTUR (@R4PTUR) November 23, 2020

También ella misma se apuntó a la fiesta:

Yo: mamá, tengo covid y mis compañeras me han dicho que me vaya del piso

Mi madre: espérate que esto lo solucionamos en un momento pic.twitter.com/WEPcMIcdgq — Elena Cañizares Aparicio (@elenacanizares_) November 22, 2020

No es de extrañar que con semejante aluvión creativo Ciudad Real llegase a ser tendencia...

Elena Cañizares no es de Ciudad Real, Ciudad Real es de Elena Cañizares ahora — Sergio ? (@sergiomdrrr) November 22, 2020

Al final, la mejor campaña de concienciación de jóvenes con el COVID19 estaba en un piso compartido de Ciudad Real. — Jorge Rubio (@Jorxrubio) November 23, 2020

Para mí, el verdadero drama es que hasta en Ciudad Real hagan falta doscientas personas para poder pagar un piso en el que vivir. — Dani Bordas (@DaniBordas) November 23, 2020

...y, en un giro inesperado, también Manuel Bartual:

Elena Cañizares uniendo a twitter españa como solo Manuel Bartual supo hacer en su momento — Cata ‘Mariah Carey’ Nazario ?￰゚ホト (@CataNazario) November 22, 2020

No veía a Twitter tan unido desde lo del hilo del Manuel Bartual — M✨ (@marinapc98) November 23, 2020

Y es que la tragicomedia de las Chuminos Compareñas es historia de Twitter España:

Y entonces llegó Elena Cañizares y unió España en contra de Rocio Piso, Ángela compañera y Lucía compañera. pic.twitter.com/mzfD58PON3 — Alba♥ (@albabeeer) November 23, 2020

A qué hora salimos al balcón por Elena Cañizares? — Tú no mandas (@Tunomandas) November 23, 2020

Hola, ¿puede bajar Rocío Piso? Es para una cosa. pic.twitter.com/UjfUPV9Cqh — ForoCoches (@forocoches) November 23, 2020

Poco se habla de Lucia Compañera, la tercera pájara. Cuando dice lo de “si lo decimos las 3 te tienes que ir”. Desde Hitler en 1933 no había visto peor uso de la democracia. — Brioche (@BrioEnfurecida) November 22, 2020

Si no conoces a ninguna Rocío Piso es que eres tú. pic.twitter.com/fIjB3QqaRc — azulco ❄️ (@AzulCorrosivo) November 22, 2020

El Barça ficha a Rocío Piso para reforzar la defensa: https://t.co/4hiOiGPvth pic.twitter.com/oKoVOxK0EP — El Mundo Today (@elmundotoday) November 23, 2020

Según mi experiencia en esta nuestra red social calculo que Elena Cañizares comenzará su evolución a villana a eso de las 17:30 h. de hoy. — Profeta Baruc (@Profeta_Baruc) November 23, 2020

Realmente Elena Cañizares la única persona que ha conseguido unir a todo el país. Este año no habremos tenido Eurovisión pero sí habremos tenido el Elena vs Compañeras de piso. — La Susi (@susiemess) November 22, 2020

Twitter España acompañando a Elena Cañizares a su juicio contra Rocio Piso, Ángela Compañera y Lucia Compañera pic.twitter.com/KISbWzznLo — Cαяℓσs νεℓα (@CarlosVelaTbk15) November 23, 2020

Toda España en la puerta del juzgado cuando llegue Elena Cañizares pic.twitter.com/waGpKHt4NW — dudu (@edu__rp) November 23, 2020

De hecho, fueron muchos los que llegaron por la historia y se quedaron por los memes...

Leyendo el hilo de Elena Cañizares // Viendo los memes dejando en evidencia a Rocío Piso y compañía pic.twitter.com/xMhnwmJyuf — Ivan ? (@ivanmontpelier) November 22, 2020

Lo mejor del día? Los memes de Elena Cañizares — Antonio Muñoz (@antomupr) November 22, 2020

yo leyendo el hilo de elena cañizares // yo viendo los memes que han salido del hilo pic.twitter.com/rVCR74RTjB — irene ? (@bubblepuff_) November 22, 2020

Viendo todos los memes sobre el tema de Elena Cañizares con Rocio Piso y ls otras dos pic.twitter.com/A9m4MJKJWx — Unatxi Kamala ? (@dvidct) November 23, 2020

Quién es quién en el culebrón de ELENA CAÑIZARES pic.twitter.com/4ZmSl8wCJ6 — Guillem Clua (@guillemclua) November 23, 2020

...y algunos ni siquiera pudieron ver el hilo original porque Elena acabó borrándolo este lunes:

ELENA CAÑIZARES HA BORRADO EL HILO pic.twitter.com/QiRIiPbBph — Obsessive Devotion (@Aleksanxx) November 23, 2020

Pero siempre nos quedará este puñado de capturas: