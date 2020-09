Una vecina de La Moraleja: "No nos mezclamos con los de Alcobendas; viven en pisos"

La vecina de La Moraleja que ha salido este pasado viernes en directo para el programa Espejo Público debe de estar escondida en el interior de su chalet tras el linchamiento que ha sufrido en las redes sociales por sus más que desafortunadas declaraciones, que han sido tachadas de "clasistas" por miles de usuarios en Twitter.

La urbanización en la que vive, conocida en toda España por ser una de las más exclusivas y tener como vecinos a un buen puñado de personajes famosos, se encuentra en la zona norte del área metropolitana de Madrid, en el municipio de Alcobendas. Precisamente, la localidad es la tercera del país con más casos de coronavirus y el equipo del programa de Susanna Griso se desplazó hasta allí para conocer la opinión de los ciudadanos ante el posible confinamiento que horas después confirmó la presidenta Díaz Ayuso.

Preguntada nuestra involuntaria protagonista por lo que supondría para ella volver a las prohibiciones, la mujer ha querido dejar claro que la urbanización y el municipio poco o nada tienen que ver aunque el argumento parezca delirante. "Alcobendas está muy cerquita, pero es que en La Moraleja no estamos mezclados con las personas que viven en Alcobendas".

"Hay más gente allí"

No contenta con deslizar que no se "mezclan" con el populacho, la señora continúa explicando que en Alcobendas —prepárense para la sorpresa— "viven en pisos y hay más gente por la calle". "Aquí esto es una zona muy tranquila, muchos jardines, vivimos todos en chalets con... con, vamos, con bastante terreno al aire libre, y si salimos es para dar un paseo por la zona y yo, la verdad, es que me cruzo con prácticamente nadie. O sea, andando":

Lógicamente, la mujer se refería a que las opciones de contagio parecen mucho mayores en otros barrios donde hay más contacto entre vecinos, pero su forma de transmitirlo en televisión no tardó en generar polémica en Twitter, donde la han acusado de aporofobia y clasismo, entre otras lindezas:

