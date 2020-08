El genial gesto de una abuela con la comida que demuestra que todas son iguales

Las sales de frutas las inventaron los nietos que salían rodando después de comer en casa de sus abuelas. No tenemos pruebas, pero tampoco dudas. ¿Quién no se ha sentado a la mesa de su abuela para engullir varios platos llenos hasta arriba y al finalizar han escuchado aquello de "te has quedado con hambre, te frío un huevo"? Ay, las yayas, si no existieran habría que inventarlas aunque eso garantizase engordar de dos a tres kilos en cada visita.

Una de estas abuelas cebadoras tan típicas en las familias españolas se ha hecho viral por obra y gracia de su nieta Evelyn. Ésta grabó el instante en que su abuela ejerció de abuela al finalizar una copiosa comida estival y lo compartió en Twitter. A la mujer le parecía que su nieta no había comido lo suficiente y fue a por el melón por si se había quedado con hambre la muchacha no le fuera a dar algo víctima de la inanición.

"Yaya, no voy a comerme el melón, que me has cebado como un ceporro", anuncia la chica mientras la mujer ya estaba blandiendo el cuchillo: "Anda ya... Una tajadita, mira... Yo te la corto finita", le contesta haciendo caso omiso de sus súplicas, como haría cualquier abuela que se precie. "Ah, ¿que me la vas a cortar igualmente?", pregunta la nieta, "sí, claro. Poquito, poquito. Mira, mira. Si es para que lo pruebes".

"Anda ya, pegote"

La señora corta una tajada que, en honor a la verdad, podía ser más gruesa pero finita tampoco era, al tiempo que la chica sigue insistiendo: "Yaya, que he comido mucho". "Anda ya... Mira, para que lo pruebes. Toma, prueba. Cógelo, que lo voy a cortar... Mira qué bueno es". Da igual que su nieta reitere que no puede comer más porque, como por arte de magia, el melón ya está en sus manos.

La enésima vez que Evelyn le dice que "he comido muchísimo", la abuela le da la contestación definitiva con un "anda ya, pegote":

El vídeo acumula más de 1,6 millones de reproducciones y subiendo, recibiendo además miles de reacciones y aplausos como estos:

abuela™️

Qué maravilla 🤍 — James Rhodes (@JRhodesPianist) August 24, 2020

Mi abuela paterna era igual. Te hacía comer para tres días.



La de hambre que habtenido que pasar esa generación para tener siemlre en la cabeza la necesidad de estar bien alimentado.



Lo que hacen y han hecho por nosotrxs no está pagado. — Llorenç - No soy súbdito de nadie. (@kassov) August 24, 2020

Gracias a estos vídeos vuelvo a estar un poquito más cerca de ella. Hínchate a comer melón por favor — Paula Campos Sánchez (@_paulaacs_) August 24, 2020

Desde ahora, mi forma preferida de terminar una discusión: "Anda ya pegote". — Marian Ramos (@maramvel85) August 24, 2020

Si de casa de tu abuela no sales enorme y rodando como el pedrolo de Indiana Jones, le quitan el carnet de abuela. pic.twitter.com/vHmNwozvvc — El Enemigo (@ElEnemigo9) August 24, 2020

🥰 Quien no ha salido rodando despues de comer en casa de su abuela? Y con dinero en el bolsillo que te lo daban como si fueran traficantes de coca para que tus padres no se enteraran? Se echan un monton de menos😰!! — d4rks1d3 (@d4rks1d321) August 24, 2020

lo inquietante es que te diga que te va a cortar una rodaja fina y en efecto sea fina, en vez de cortarte un bloque armado de melón — Boro (@borobeto) August 24, 2020

Pero alma de cántaro, ¿tú no sabes que eso es una batalla perdida de antemano? Anda, cómete el melón que aún te fríe un huevo.

Y estruja a tu abuela de mi parte, que es lo más bonico del mundo. — 🐞Marieta🐞🇪🇸🔻 (@La_Montebosco) August 24, 2020

Esto de que las abuelas nos ceben, junto a su maniobra ninja para darnos dinero sin que las vean nuestros padres, sin duda son tácticas que venían escritas en algún manual porque todas hacían o hacen lo mismo.