Las frases falsas de Corinna que se han tragado dos periódicos y que podrían ser verdad

"Sí, claro que duermen separados desde hace años. Él duerme en su habitación y Sofía en Londres". Esta es una de las hilarantes frases que el periódico satírico El Mundo Today atribuyó (falsamente) a Corinna Larsen y que ahora dos periódicos de tirada nacional llevan impresas en sus páginas de la edición del jueves 6 de agosto por obra y gracia de un periodista cansado y una revisión que, de existir, no ha sido muy efectiva.

No es la primera vez (ni será la última) que un medio serio cae en la trampa de EMT. Aunque con la popularidad que han adquirido sus titulares cada vez es más difícil no saber que se trata de una parodia, lo cierto es que lo que le ha pasado al Faro de Vigo y a La Nueva España no es ni mucho menos un caso aislado, pero no por ello nos ha hecho menos gracia, todo hay que decirlo.

Ambas cabeceras comparten grupo editorial y, por lo tanto, algunos de sus contenidos. Por eso, en las dos podíamos encontrar este jueves un artículo a toda página titulado Corina, la fantasía de Villarejo. En las columnas la información, firmada por el veterano periodista Eugenio Fuentes, es impecable; pero el contenido del destacado chirriaba con echar solo un vistazo.

"El que tengo aquí colgado"

Con el encabezado destacando que "Corinna no solo habló de dinero", se pasaban a enumerar un total de ocho frases que supuestamente habría dicho ella sobre el rey emérito. "El elefante lo tuve que matar yo porque al señorito le daba miedo. Luego, para hacerse la foto, le faltó tiempo" es una de ellas, pero también reproducían otras como "siempre lleva monedas de cien pesetas en el bolsillo. A la mínima las sacaba y me decía: '¿Tú sales en alguna moneda? Yo sí'" o "me decía que había hablado con el abogado y me forzaba a decir '¿qué abogado?', solo para responder 'el que tengo aquí colgado' y se partía de risa".

Todas las frases aparecidas en el artículo estaban copiadas literalmente de este artículo de El Mundo Today titulado "Estas son las frases de la princesa Corinna registradas en las grabaciones del comisario Villarejo". Las supuestas palabras de la amiga de Juan Carlos I eran tan esperpénticas que en Twitter no tardaron en darse cuenta de que a alguien se le había ido la mano con el copia-pega:

Pues se ve que el Faro de Vigo ha reproducido unas supuestas frases de Corinna sobre Juan Carlos I que son de @elmundotoday. Ole ole ole. https://t.co/cbaXdsDU2q pic.twitter.com/nP7n9xsZH5 — Javier Martínez (@JaviSkan) August 6, 2020

Faro de Vigo se convirtió en trending topic en la red social y la pifia suscitó miles de reacciones:

El Mundo Today es un medio satírico que publica noticias falsas tan absurdas que es obvio que son falsas. Pues El Faro de Vigo los ha usado como fuente veraz. Menos mal que no es sobre PODEMOS, que, si no, lo siguiente sería informe fake cloaquero, a los juzgados y al telediario. pic.twitter.com/tTRSsnymDE — Pablo Echenique (@pnique) August 6, 2020

Ahora un guardiacivil coge el artículo del Faro de Vigo con frases de El Mundo Today, lo mete en un informe judicial, lo filtra a la prensa y ya estaría — Armando el pollo (@Arma_pollo) August 6, 2020

Que ahora mismo hay miles de lectores de El Faro de Vigo imaginándose al ex jefe del estado (y capitán general de todos los ejércitos) coloreando viñetas de El Roto y haciendo el chiste del abogado. — Els quatre gats (@Els_quatre_gats) August 6, 2020

En El Faro de Vigo miraron noticias de El Mundo y El Mundo Today y le parecieron más veraces las del último. — Anacleto Panceto 🏳️‍🌈 (@Xuxipc) August 6, 2020

Incluso ha habido quien, a pesar de que lo que denunciaba en el tuit era precisamente la falsedad de la información, se lo ha querido creer:

Además de zorrón, mentirosa. — Alfonso Ussía (@alfonso_ussia) August 6, 2020

Por muy surrealista que nos parezca que a alguien transcribiendo "¿qué abogado? el que tengo aquí colgado" no le salten todas las alarmas para, al menos, volver a buscarlo en Google, lo cierto es que errar es humano. Y más después de muchas horas trabajando, con la redacción al mínimo por las vacaciones del personal y ante un aluvión informativo inusitado para un mes de agosto.

El pobre autor, Eugenio Fuentes, ante las hordas de haters, se ha visto obligado a hacerse una cuenta de Twitter solamente para pedir perdón y tratar de explicarse:

Hay días que sería mejor no levantarse. Anoche, tras rematar el trabajo sobre las cintas de Villarejo, decidí ilustrarlo en una pieza aparte con frases de Corinna. Con las prisas del cierre, no las contrasté y resultaron ser una humorada. Lamento profundamente este grave error — Eugenio Fuentes (@_eugeniofuentes) August 6, 2020

A Faro de Vigo le faltaron segundos para retuitearlo y echar balones fuera, como si la responsabilidad de que esas frases hayan salido impresas en sus páginas fuese únicamente del periodista y no de aquellos que deberían revisar todos los contenidos antes de publicarlos:

Respecto a la información de @lanuevaespana reproducida en la edición impresa de @Farodevigo, la siguiente aclaración: https://t.co/DDhx3MdGxg — Faro de Vigo (@Farodevigo) August 6, 2020

Al menos, sobre todo desde la profesión, Fuentes ha recibido un espaldarazo unánime. De hecho, el nombre de "Eugenio" ha llegado a estar también en la lista de tendencias:

Mi intención era señalar lo divertido del asunto, no al currante de detrás. Siento haber contribuido a la difusión del asunto sin tenerlo en cuenta. Todos podemos equivocarnos, no todos tienen el valor de dar la cara. Fortísimo abrazo, Eugenio. https://t.co/WDTHBAtFoO — Javier Martínez (@JaviSkan) August 6, 2020

Has alegrado el día mucha más gente de la que has molestado, así que no es tan grave. Jacinto Reyes y yo estamos orgullosos de ti, maestro. — Pedro Vallín (@pvallin) August 6, 2020

Mi opinión no vale mucho, pero este es un tweet tan digno y honesto 👏🏼 — James Rhodes (@JRhodesPianist) August 6, 2020

Desde luego no debes ser tú el que cargue con todo. Sin duda todos nos equivocamos y para eso hay en los medios mecanismos de revisión, más de 2 ojos y dos manos. — Rosa María Artal (@rosamariaartal) August 6, 2020

Aperta Eugenio. Erros temos todos! — Lucía Taboada (@TaboadaLucia) August 6, 2020

Un error lo tiene cualquiera. La valentía de asumirlo no todo el mundo. Un abrazo, Eugenio! — gerardo tecé (@gerardotc) August 6, 2020

Todos la cagamos. Ayer te tocó a ti. Te equivocaste, mala suerte, una putada. Fue un error gracioso e inocuo, así que a reírnos y a pasar página, que no somos seres de luz. Bien por ti. — María Nieto Díaz (@marianietodiaz) August 6, 2020

Ya sabemos lo que es trabajar en cierre, en verano, sin gente. Un abrazako — Javier F. Barrera (@juanlarzabal) August 6, 2020

Ya eres muy valiente asumiendo tu error en esta red plagada de seres ‘infalibles’. Un abrazo, Eugenio, y a otra cosa.



(*) La verdad es que yo no conocía las frases y me he reído con ganas, aun sabiendo que eran ficción. — Ana Pardo de Vera P. (@pardodevera) August 6, 2020

Erramos todos, Eugenio. Un fuerte abrazo — José Ramón Patterson (@joseramonpatter) August 6, 2020

Y es que aunque la pifia es de las gordas, cualquiera que viva de darle a la tecla sabe lo fácil que es meter la pata y acabar en la diana, sobre todo en tiempos de Twitter.