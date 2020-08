Lluvia de 'zascas' a Rufián por sus chistes sobre "la huida" de Juan Carlos I

🇫🇷 Me voy en 18 meses

🇦🇺 Me voy en 18 meses

🇯🇵 Me voy en 18 meses

🇺🇸 Me voy en 18 meses

🇮🇹 Me voy en 18 meses

🇬🇷 Me voy en 18 meses

🎗 Es que me pagan una pasta...