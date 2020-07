La denuncia de Valentín, el profesor universitario que gana más en la televisión

Un profesor que trabajaba como asociado para la Universidad y ganaba 250 euros mensuales dejaba su trabajo para dedicarse en cuerpo y alma a ser concursante en Boom, el exitoso programa de Antena 3. La historia de Valentín no es nueva, se hizo pública en agosto de 2018 cuando participaba integrado en el equipo de Los Lobos. Sin embargo, ahora ha vuelto a hacerse viral gracias al vídeo que ha compartido Beatriz Talegón.

En el vídeo, que ya había sido tremendamente popular hace dos años, el profesor confiesa que su situación, desde que había empezado en televisión, había dado un giro de 180 grados: "Fíjate si me ha cambiado la vida que cuando empecé este programa sabéis que era profesor asociado en la Universidad, en la facultad de Bellas Artes, y ahora ya no lo soy", explicaba.

"He dejado el trabajo para dedicarme de lleno al programa. Tenía un contrato muy, muy bajo mensual, de asociado de 3 más 3 horas, que son solo 250 euros al mes. Juanra Bonet le preguntaba entonces si era doctorado y Valentín asentía: "Es bastante común en la universidad española que el peso mayor de la docencia lo llevemos profesores asociados que estamos entre los 250, 500 y 800 euros. Más del 60% de las plantillas de la universidad española cobran 800 o menos".

"Tuve que decidir"

El ya exprofesor continuó relatando que en septiembre tuvo que tomar una decisión y optó por quedarse con el programa, pero matiza que fue "muy doloroso tomar la decisión porque me encanta mi profesión. Me encanta la docencia, me encanta la relación con los alumnos, los debates que se establecían en clase... y lo echo mucho de menos":

Las palabras de Valentín han supuesto todo un alegato contra la precariedad laboral en las universidades y han vuelto a cosechar los aplausos en Twitter:

Por desgracia, esto es así. A este hombre se le olvidó decir que en el sueldo están incluidas las pagas extras y que no hay trienios ni sexenios ni otras ventajas que tienen los "fijos". — Pindio (@Pindio8) July 26, 2020

Si fuera torero estaría quemando ruedas y aporreando coches para que le den lo que es suyo, pero como es un profesor está ahí contándolo con educación y humildad. — Polimalo (@Polimalo6) July 26, 2020

Es triste y una auténtica vergüenza q en este país se menosprecie la importancia de los profesores. Qué puede haber más importante que la labor de aquellos que contribuyen a la formación intelectual, social y moral de los ciudadanos? — Aaaa Bbb🎗 (@iveaaru) July 26, 2020

Puedo dar fé de que es absolutamente cierto. Un familiar directo: 2 carreras doctorado qum laudem y padre de familia con menos de 800€ mes.

Como bien dices.. esta es la España que tenemos. — Joan M. Pose (@jmpdpg) July 26, 2020