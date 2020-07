El delirante ataque a Rafa Nadal por comprarse un catamarán de más de 5 millones de euros

A comienzos del pasado mes de junio el nuevo barco del tenista Rafa Nadal asomó la proa por el Club Náutico Porto Cristo de Manacor. El Great White es un catamarán 80 Sunreef Power de 24 metros de eslora, con capacidad para unas 12 personas y valorado en unos 5,5 millones de euros. La noticia no es nueva, tal y como nos la contó JALEOS en su momento, pero ha vuelto a estar de rabiosa actualidad por un tuit que se ha hecho viral esta semana.

Explicó Nadal en el momento del estreno de su nuevo barco, adquirido a la empresa Sunreef Yatchs, que "para alguien como yo, que soy de una isla, el mar es parte de mi vida y no es ningún secreto que amo el mar. Cuando estoy en mi casa, en Mallorca, trato de salir y disfrutar de ese momento en el que paso mi tiempo en un barco"; pero seguramente sus palabras de poco o nada le sirvan de justificación a los críticos.

Y es que, aunque parezca mentira, ha habido muchas personas molestas con la compra de Nadal. Sí, es surrealista que alguien se meta a juzgar lo que otra persona compra con su dinero ganado de manera lícita, pero ocurre y lo hemos comprobado gracias a esta publicación —nacida ya para suscitar polémica— desde un perfil de Twitter llamado Todo Tenis:

El español, Rafael Nadal, adquirió un yate de lujo para pasar sus vacaciones. Son 1200 m2 con un valor de más de 5 millones de euros pic.twitter.com/cxGXmV6kIl — Todo Tennis (@TodoSobreTennis) July 23, 2020

El tuit contiene varias imprecisiones puesto que no se trata de un yate sino de un catamarán y no lo acaba de comprar. De hecho, su anterior embarcación, el yate Beethoven, se puso a la venta el verano pasado por 2,6 millones de euros para comprar este. No obstante, el aluvión de críticas al tenista no se hizo esperar:

Lo que ganan los que le dan a la pelotita, eso si a alto nivel,pero mirad los cientificos mileuristas que esos si hacen avanzar la sociedad a nadie le quedan ganas de estudiar tanto para que ... — CientificoJefe (@paulieroke3) July 24, 2020

dejarse 5 millones de euros en un barco NUNCA va a estar bien y de q se lo ha ganao bueno q queréis q os diga elude impuestos declarando en el país vasco tampoco es q sea santo de mi devoción el subnormal del Nadal sin ya entrar en temas de pensamiento político etc etc — guille 🌻 (@wyvpg4) July 24, 2020

Porque Nadal que no tributa en ESPAÑA se lo puede permitir y Fernando Simón no puede permitirse unas vacaciones? 🤔 — Pabellon Enfurecido (@pabellonenfure1) July 24, 2020

Debe ser difícil navegar en un barco así sabiendo que hay niños que se están muriendo de hambre.... lo mejor, no pensar mucho y navegar.... — Zenorio (@Elforagidor) July 24, 2020

Que malos los Holandeses https://t.co/nnSCICSC27 — Antònia Giró (@AntoniaGiro) July 24, 2020

No sería criticable si el dinero lo hubiese ganado desviando fondos ERE, recibiendo mordidas por contrataciones de la administración pública, por desviar fondos públicos...

pero lo a pagado con un dinero ganado legítimamente,sinvergüenza,a ponerlo a parir.



La izquierda española. — Ropera Y Vizcaína 🇪🇦. (@collechugacol) July 24, 2020

Gente viviendo en la calle criminalizada por robar para comer en el mismo mundo en que esto existe *Y* es aplaudido. No lo entiendo. https://t.co/DsUZlapL2v — out of context Rulix (@_rulixab) July 24, 2020

Los que están diciendo que Nadal se compra un yate, o una casa, con su trabajo y su dinero (genial por parte de Nadal), son los mismos que critican que Iglesias y Montero se hayan comprado una casa.

Te tienes que reír. — Lola 💜💜💜 (@LolaPareja) July 24, 2020

Éste si puede dar clases de moral. Tiene bula fachal. https://t.co/LKNso5bsdH — Napoleon Dainamait IQ 12 (@NapoDinamait) July 24, 2020

Rafa Nadal se compra un yate de 5 millones de euros:

✅✅🎊🎉🎊es su dinero, que se lo gaste en lo que quiera!

Pablo Iglesias se compra una casa de 600.000 €:

❌❌🤮🤬😡que vergüenza de verdad, tendría que vivir en una choza el puto rojo — Pau Martínez (@paumg15) July 24, 2020

Si bien los críticos han hecho ruido en la red social, sus defensores no se han quedado atrás, destacando que en España "la envidia es el deporte nacional":

Es muy sencillo.

El que quiera tener un barco como el de Nadal, que trabaje como Nadal, que se sacrifique como Nadal, que dedique su vida entera a un único propósito como Nadal y que genere la riqueza que ha generado Nadal en cantidad de empresas y sponsors. — Antonio Marín (@libertycervus) July 24, 2020

¿Alguien podría explicarme cuál es el problema de que Nadal se compre un yate de lujo? Aparte de la envidia más deplorable y corrosiva, no veo ninguno. https://t.co/2cwrnJLKSZ — Miss Bennet (@Miss_Bennet7) July 24, 2020

1.Nadal se compra un barco y tiene un chalé q ha pagado con su dinero

2.Unos soplapollas le critican

3.Hay q explicarle a estos gilipollas que el 90% son podemitas q su líder prometió vivir en Vallecas y no en un chalé xq eso era d ricos y ahora resulta q tiene un chalé



Así es. — Esmodeon (@Esmodeon__) July 24, 2020

Rafa Nadal es tendencia en España, me meto a ver los tweets y resulta que es tendencia por que se ha comprado un Yate de 5 millones de euros. La envidia y la rabia es el deporte por excelencia de este país, que penita. — Vicens (@ItsVicens) July 24, 2020

Criticar a Nadal por comprarse un yate. Los de la envidia. Los de siempre a los que les jode ver esta imagen. Un saludo ? pic.twitter.com/d7czn3vSuT — David Fernández (@fernandezsdavid) July 24, 2020

Leo criticas a Nadal por comprarse un barco ⛵️ Un deportista que ha ganado, solo en 19 títulos de Grand Slam, más de 120 millones (patrocinios aparte). JAMÁS ha presumido de ello y siempre ha ayudado en todo ? Esa envidia que mata el mundo... — Juan Wes (@JuanWes) July 24, 2020