Lluvia de zascas a Anabel Alonso tras cargar contra las ayudas a la tauromaquia

El mundo de la tauromaquia ha dicho basta y se ha plantado en la puerta del Ministerio de Trabajo este martes para denunciar la "discriminación" que, consideran, están recibiendo por parte de la ministra Yolanda Díaz en el reparto de ayudas para paliar la crisis económica derivada de la pandemia.

Los profesionales del toro aseguran que se les están denegando las ayudas por un motivo "ideológico" y por eso reivindican, como rezaban las pancartas que portaban, que "la discriminación es delito, la tauromaquia es cultura" y que "los toreros somos cultura, no a la discriminación". Sus consignas, además, pedían la dimisión de Díaz entre silbatos y tambores.

Entre los rostros conocidos que se citaron en la protesta estaban toreros como Cayetano Rivera, Andrés Roca Rey, José María Manzanares, El Juli, Sebastián Castella y Miguel Abellán. El presidente de la Fundación del Toro de Lidia, Victorino Martín, escribía una misiva a la ministra en la que afirma que "muchas familias lo están pasando mal" y acusa a Díaz de anteponer "la política identitaria antitaurina de su grupo a la justicia".

"Panda de subvencionados"

En su carta, Martín llega a pedirle a Yolanda Díaz que le acompañe a los comedores sociales "donde algunos profesionales taurinos están teniendo que ir y que se lo repita, si tiene coraje de hacerlo". En este contexto nada habitual, con los toreros manifestándose para pedir la intervención económica del Gobierno en su sector, fueron muchos los que han criticado su postura.

Entre ellos, la actriz Anabel Alonso, que no es la primera vez que se muestra especialmente beligerante con la tauromaquia. En esta ocasión, sin embargo, no se ha extendido mucho en su crítica limitándose a compartir la noticia y a llamarles "panda de subvencionados", pero no le ha hecho falta nada más para desencadenar todo tipo de reacciones:

Panda de subvencionados.

Sospechamos que Alonso estaba tirando de ironía en Twitter al usar uno de los descalificativos más empleados contra su propio sector, el del cine y la televisión; pero, por si acaso, decenas de tuiteros se han encargado de recordarle su torpeza llamándoles "subvencionados":

Le recuerdo que el cine recibe 100 millones en subvenciones de los cuales la gran parte no son devueltos. — Rodrigo (@Rodrigo56615035) July 22, 2020

Aficionados al toro, que circule el tweet de esta titiritera. Taurinos boicot a Anabel Alonso https://t.co/xnrn7V79qp — FALCONETTI CUM FRAUDEM (@LuisEnr45508487) July 22, 2020

No seré yo quien defienda a los toreros, pero decir panda de subvencionados por parte de una actriz tiene tela. — Antonio Domínguezfalque (@Antonio79973639) July 22, 2020

ES USTED IDIOTA. https://t.co/og7Z2lnmCS — Ateneo Orson Welles. El auténtico. (@LaOrson) July 22, 2020

Cuando decimos que los caraduras del cine piden subvenciones el argumento es que los cámaras, la limpiadora del plató, el montador, etc... también comen. En el caso del toreo, no solo está el torero, está la cuadrilla, los que cuidan los animales, los que limpian las plazas... — Super-Spain 💚🇪🇸⚪ (@SuperSpain67) July 22, 2020

Jejejeje. Lo dice una actriz española, parte de unos de los sectores culturales más hipersubvencionados. Nos mean en la cara sin ningún disimulo. https://t.co/egFGhrjpAZ — Barbacoa (@Barbacoa2019) July 22, 2020

Soy totalmente antitaurina, no soporto el sufrimiento de personas o animales.



Pero... ¿no crees que eso mismo se podría decir de los actores? — Cata Manderley (@CatalanaDecebud) July 22, 2020

Anabel, eres demasiado tonta para que te den un carguito. Deja de intentarlo. https://t.co/6ZWHgFzfVz — Riau. (@xaviconde) July 22, 2020

VAYA,VAYA, no habíamos quedado que cuando el mundo de la verdadera cultura.(cine, teatro, literatura, danza, etc, etc...)pedía ayudas o “paguita”, eran unos subvencionados y unos paniaguados?espero y deseo, que no haya doble vara de medir, están tardando mucho...expláyense. — Senecaeljoven (@Senecaeljoven1) July 22, 2020

Le dijo la sartén al cazo https://t.co/Mn38NoQPuu — Pelayo Sanchez (@payetesmile4) July 22, 2020

Subvencionada tú!!! — MJ Miron (@Cochem14) July 22, 2020

Mire, estamos de acuerdo. Quien quiera toros, que los pague.



Elevamos la apuesta a: quien quiera cine, series, teatro, etc... que lo pague también.



Fuera subvenciones a todo ¿Quieres pasta? Hazte un patreon. https://t.co/3lTppktLzr — Con Datos Mejor 💛🖤🐍 (@ConDatosMejor) July 22, 2020

Anabel, a mí no me gustan los toros, pero es una industria y está paralizada, y ellos pasándolo mal. Tú precisamente por ser actriz y estar tu gremio en situación similar deberías entenderlas... — Sergio T. (@Sergio_TNa) July 22, 2020

Joder, que la tiparraca esta hable de panda de subvencionados tiene bemoles... https://t.co/3FiSGCoE8E — 𝕀𝕟𝕧𝕖𝕣𝕤𝕠𝕣𝕒𝕣𝕣𝕚𝕖𝕤𝕘𝕒𝕕𝕠™ (@InverArriesgado) July 22, 2020

Twitteando mientras recibes el ingreso de Cultura en el banco por una película que ni siquiera vas a hacer. — Iván MG 🇪🇸 (@lvanmg_) July 22, 2020

Manda huevos que esta tía hablé despectivamente de "subvencionados" 😂😂😂, precisamente ella!

Dicho esto, el toreo debería haber desaparecido hace décadas, a ver si de esta va.... https://t.co/S2q3q0bnuu — JaviSkimo (@javiskimo) July 22, 2020

Claro, éstos son unos subvencionados. Toda la razón. Pero también lo son el cine y el teatro, no?. Estoy por no subvencionar a toda actividad que no sea capaz de mantenerse por sus propios medios. — Damià Cárdenas (@damia_ferrer) July 22, 2020

El Orfidal Anabel https://t.co/TR2Kl26Cuw — José Vega (@jvegavara) July 22, 2020

@AnabelAlonso_of Totalmente de acuerdo! Creo que se debían revisar todos los sectores donde solo hay una "panda de subvencionados" — raquel fernandez (@raquelf27302405) July 22, 2020

Pero en plena pandemia hay primeras necesidades como esta ⬇️. ☺️ https://t.co/DtExbjPfia pic.twitter.com/gjbzpWCwLS — J. Rivera (@ubitaurorum) July 22, 2020

Conviene remarcar que desde la Fundación Toro de Lidia indican que el pasado mes de mayo el Ministerio de Trabajo dio luz verde a las ayudas del sector cultural, contemplando prestaciones extraordinarias por desempleo a los artistas en espectáculos públicos, la categoría en la que están incluidos los profesionales taurinos; sin embargo, aseguran que se rechazan "toda las solicitudes de profesionales taurinos".