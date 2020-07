El duro anuncio de Patri, la afiliada de Vox de la que se mofa todo Twitter

Cuando hablamos de Patri y sus encuestas que no salían a derechas ella misma advirtió a EL ESPAÑOL que no era "una simple simpatizante" de Vox, sino que llevaba "afiliada al partido desde abril de 2018". Subsanada nuestra imprecisión, explicaremos de nuevo que esta muchacha está recurrentemente en la diana de los tuiteros por su honestidad brutal.

Cobró protagonismo con sus famosas preguntas que Twitter boicoteaba una y otra vez, pero ahora ha vuelto a saltar a la fama por una confesión que ha pillado a todo el mundo por sorpresa. Y es que la duda que compartió con sus seguidores es del todo inesperada:

Creo que me voy a dar de baja del partido — patri 🇪🇸 (@paatri_guerrero) June 30, 2020

Las reacciones no tardaron en aparecer. En primer lugar, la más lógica: preguntarle qué le había llevado a tomar esa decisión. Qué era eso que le perturbaba tanto de Vox como para darse de baja después de dos años afiliada:

Cuentanos tus razones almenos no???? — 🏳️‍🌈MILITAR TURBO-PROGRE🌱NewDeal🌱 (@ANTINEOLIBERAL8) June 30, 2020

Curiosidad genuina ¿cuál ha sido la gota que ha colmado el vaso? pic.twitter.com/z1KaJ6yZhT — Eric Rivela Rguez. 🇪🇸 ❤💛💜 (@Eric_Rguez) June 30, 2020

patri y eso — Kelly (@wolfiekellyy) June 30, 2020

te pasas a la falange? — Eli (@confused_shyguy) June 30, 2020

No lo hagas Patri. Qué vamos a hacer sin ti. El mundo se queda vacío. :( Estás abandonando, qué te facha? — Kikolo (@kikolo777) June 30, 2020

Como Patri no contestaba para despejar dudas y ofrecer explicaciones al respetable, comenzaron a sucederse todo tipo de teorías:

Patri, por favor, no me digas que hay gente más a la derecha que los de VOX. — Hank Solo (@Hank_Solo) June 30, 2020

2020: Patri ya no vota a VOX.

2025: Patri vota a UP y es bollera.



Pagaría por verlo. — aumakua (@shepaoficial) June 30, 2020

Menuda forma de acabar la temporada 6 de 2020 😂😂 — $$Oscar$$ (@piani03) June 30, 2020

Y es que, la verdad, lo de Patri era lo que nos faltaba este 2020... No obstante, parece que no estaba para muchas bromas y no acababa de pillar los chistes:

No sé de qué serie del 2020 estáis hablando — patri 🇪🇸 (@paatri_guerrero) June 30, 2020

Lo que sí pilló al vuelo fue la cantidad de chascarrillos que le pedían que publicase una de sus míticas encuestas y que fuese Twitter el que decidiese si tenía que irse de Vox o no:

Eso deberíamos votarlo todos. — Pelícano manchú 🏴‍☠️ 🇪🇦 (@Mortimer_Fu) June 30, 2020

Eso merece una encuesta, patri. — Sr. Humo (@elhombredehumo) June 30, 2020

Será mejor que hagas una encuesta antes de tomar una decisión precipitada... — Aleix Echauz ❤💛💜 (@AleixEchauz) June 30, 2020

Haz una encuesta y lo decidimos nosotros. — 🔻 Bob Estropajo 🔻 (@BobEstropajo) June 30, 2020

En esta ocasión, la voz del pueblo le ha parecido una buena opción:

Por el momento no ha habido encuesta y, a juzgar por el resto de publicaciones de su Twitter, tampoco parece que haya decidido irse de Vox. Por si acaso, estaremos atentos a ver con qué nos sorprende la próxima vez.

