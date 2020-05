La razón por la que Pérez-Reverte ha mandado a la mierda a algunos de sus seguidores

Sobre el tuit anterior, algunos amigos dicen que hoy no ocurriría. Yo creo (lo sé, lo he visto) que puede darse siempre, no importa dónde. Nada tiene que ver con las ideologías. Forma parte de la naturaleza del ser humano. Conviene ser conscientes de ello.https://t.co/ZPU5a9Mm1Y