La aplaudida reflexión de Pérez-Reverte sobre la bandera de España: "A mí no me la roba nadie"

No soy de banderas, pero en el mar llevo ésta desde hace 25 años. O sea, que cuando tiene que estar donde debe estar, está. Ojalá todos lleváramos 25 años haciendo lo mismo. Teniéndola donde debe estar, en vez de insultarla o sacralizarla. A mí no me la roba nadie. Ni me dejo. pic.twitter.com/Obdq74vF3B