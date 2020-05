El sobrecogedor vídeo con testimonios de enfermos por Covid en Valencia: "Esto no es una broma"

Con cifras diarias para la esperanza y teniendo la certeza de que lo peor ha pasado, la libertad que vamos recuperando con la desescalada podría hacernos olvidar demasiado rápido las trágicas semanas que acabamos de vivir. Las autoridades insisten en que no podemos bajar la guardia, pero las imágenes de terrazas llenas invitan al desánimo.

En este contexto, la Generalitat Valenciana a través de su Consejería de Salud ha lanzado la campaña Sé prudente, protagonizada por cuatro personas que han pasado el coronavirus y hablan de su terrible experiencia. Se trata de personas jóvenes, tratando de derribar el cliché de que el virus solo afecta a nuestros mayores, que aportan testimonios desgarradores.

Ellos confiesan que han pasado "casi 15 días en coma artificial", que han perdido su musculatura y "unos 25 kilos" y, entre lágrimas, recuerdan que "no sabía no dónde estaba ni era capaz de saber lo que estaba ocurriendo": "Te crees que es muy suave hasta que te dicen los médicos que casi te has muerto".

"No tienen que relajarse"

Mantener cierta tensión en este camino hacia la normalidad es muy necesario y así nos lo quieren trasladar en la campaña. Las personas que se han curado advierten de que "esto no es una broma" y aseguran que "la gente no tiene que relajarse por nada":

La consejera de Sanidad, Ana Barceló, presentaba la campaña este martes. Durante la rueda de prensa ha explicado que "hemos creído conveniente que se conociera el testimonio de personas reales que han sufrido Covid para que cuenten su experiencia y nos ayuden a todos a ser más conscientes de que el virus sigue estando entre nosotros".

Precisamente, Barceló se refirió a las imágenes de las terrazas atestadas de gente en la zona de La Marina de Valencia, unas escenas que le hubiese gustado no ver: "Hemos hecho un esfuerzo conjunto toda la sociedad para estar donde estamos en este momento. Tenemos que ser conscientes de que aglomeraciones donde no se respete la distancia de seguridad pueden complicar la situación".

Cabe recordar que la Comunidad Valenciana decidió no pedir el pase a la Fase 2 la pasada semana en el último momento, precisamente "por prudencia". No obstante, la Generalitat ahora sí lo ha solicitado al Gobierno central y sabrá el viernes si sus tres provincias podrán continuar con su desescalada.

