El peligro de acudir en masa a los bares en plena desescalada: el brutal vídeo que lo advierte

Tras varios meses viviendo una auténtica pesadilla, los italianos comienzan a ver la luz al final del túnel avanzando en su desescalada. La pasada semana abrieron de nuevo bares y restaurantes en la mayor parte del país, pero no en todos se han guardado escrupulosamente las medidas de seguridad necesarias para evitar nuevos contagios.

A las horas del famoso aperitivo italiano —que, al contrario que en nuestro país, se toma por la tarde, antes de la cena— las imágenes de terrazas masificadas han hecho saltar las alarmas. De hecho, la Policía ha tenido que sancionar a cientos de personas durante el fin de semana y precintar varios establecimientos por incumplir las restricciones.

El cineasta italiano, Gabriele Muccino, compartía una fotografía de Milán el pasado sábado donde se aprecia que la distancia de seguridad brilla por su ausencia:

Qui Milano. Abbiamo un problema. pic.twitter.com/yV2Myk58fu — Gabriele Muccino (@GabrieleMuccino) May 23, 2020

El primer ministro Giuseppe Conte hacía un "llamamiento a todos y en particular a los jóvenes" en su comparecencia parlamentaria, subrayando que "no es el momento de las fiestas y vida nocturna" porque "si no, la curva vuelve a subir": "Que nadie se piense que se han terminado las reglas de precaución", advertía.

En esta misma línea se pronunciaba Luca Zaia, presidente de la región de Véneto, una de las zonas más azotadas por el coronavirus en el país. Precisamente, algunas imágenes tomadas en Padua, donde se ven a varios jóvenes bebiendo en las calles como si nada, han sembrado la indignación: "En diez días nos arriesgamos verdaderamente a ver crecer de nuevo las tasas de contagio", alertó.

Además, Zaia adelantó que "si ese es el caso, cerraré todos los bares, restaurantes y playas". Pero no solo eso, también ha compartido el vídeo de la campaña publicitaria elaborada por las autoridades de Véneto. Unas imágenes impactantes dirigidas a disuadir a la población a la hora de saltarse las normas para celebrar y tomar el aperitivo como si el virus no existiese:

El vídeo se ha reproducido, solamente en Twitter, más de 1,2 millones de veces. Las escenas de reencuentro y fiesta contrastan con la realidad de los enfermos que continúan luchando por su vida en los hospitales. Mascarillas mal puestas e insensatez que también estamos viendo a diario en nuestro país, con lo que este anuncio también tendrían que hacernos recapacitar a nosotros antes de tener que lamentar males mayores.

