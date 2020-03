El vídeo viral que ha compartido Pérez-Reverte y que le recuerda lo mejor que tiene España

La vulnerabilidad que nos ha hecho sentir el coronavirus no entiende de estatus económico o social. Bien es cierto que no es lo mismo pasar la cuarentena en un casoplón con piscina o teniendo la certeza de que no te va a faltar el trabajo cuando todo esto acabe, que hacerlo desde un piso interior y firmando un ERTE. Pero todos estamos encerrados y en las mismas manos de quienes nos tienen que sacar de esta.

Así que quizás estemos un poco más cerca ahora de aquellos a los que admiramos, que también se tienen que quedar en casa y tomar las mismas precauciones que el común de los mortales. A ellos les echan humo los grupos de WhatsApp igual que a nosotros y les levantan la moral las mismas cosas, una de ellas el unánime aplauso de las ocho en punto de la tarde.

Un ejemplo clarísimo de esta igualdad viral es el del vídeo que ha compartido Arturo Pérez-Reverte. Seguro que a ti también te ha llegado y lo has visto —si es que ha logrado pasar la criba de tu móvil—. Pero al escritor además le ha servido para alabar la "guasa" que tiene esta "maravillosa España de toda la vida" y pedir que "no lo perdamos nunca".

"Estoy sobre explotado"

El vídeo en cuestión lo firma un actor malagueño que va explicando su día a día de cuarentena en su cuenta de Instagram. En las imágenes relata cómo estaba llevando el confinamiento durante esas primeras horas, cuando se multiplicaban los planes: el directo del Museo del Prado, las clases de yoga del vecino o los directos de Ferreras.

El hombre confesaba que acudía a la azotea al aplauso sanitario, pero también para cantar Sobreviviré y Resistiré antes de confesar que "después del confinamiento me tengo que coger una baja, estoy sobrexplotado":

Maravillosa España de toda la vida. Que esto no lo perdamos nunca. La guasa. pic.twitter.com/5NXy78BR2B — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) March 16, 2020

No le falta razón y con los días hemos ido relajando un poco la intensidad, pero todavía quedan muchos días por delante. Ojalá seguir contando, como dice don Arturo, con esa guasa tan nuestra que junto al aplauso de cada día es lo que nos ayuda a seguir adelante preservando la cordura.

