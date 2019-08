La respuesta machista de Bertín Osborne a Julia Otero hace 30 años

M. C.

Las redes sociales estallaron este lunes contra Bertín Osborne después de publicarse una entrevista en El País donde afirmaba, entre otras polémicas cuestiones, que desconoce "qué derechos les faltan [a las mujeres] que no hayan conseguido hoy en día". El cantante y presentador dejaba patente con sus palabras un pensamiento que, por otra parte, no sorprende en absoluto viniendo de él: "España no necesita un movimiento feminista".

Twitter se rompió de nuevo en dos entre los que creían que Bertín estaba siendo valiente por decir lo que muchos pensaban y pocos decían, y entre las personas con consideraban sus declaraciones otra nueva barbaridad machista para su colección. Entretanto, una cuenta sobre "sátira política y humor absurdo", Humor Extrañe (@HumorExtrane) ha reflotado unas imágenes que demuestran que Osborne lleva soltando perlas así desde su más tierna juventud.

Las imágenes corresponden a una entrevista que le hizo la periodista Julia Otero hace unos 30 años. No se escucha la pregunta, pero sí la respuesta del cantante, que no deja lugar a dudas: "Es un país desarrollado las machistas sois vosotras, que cualquiera os quita los privilegios que tenéis. ¡Solo faltaría que os tuvierais que pagar vosotras una cena!", decía.

"Me pilló veinteañera"

Mientras la periodista se hundía en las solapas de su americana sin saber muy bien cómo salir de ahí, Bertín seguía: "Yo no soy machista para nada. Bastante tengo con aguantar, de vez en cuando, a alguna que me digas esas tonterías". Julia Otero intervino entonces diciéndole que estaba siendo "muy amable" por la parte que le tocaba:

El vídeo ha llegado hasta la periodista, que no ha dudado en retuitearlo añadiendo que "me pilló veinteañera y recién llegada a la tele. Aunque falta la pregunta, deduzco que fue si era machista. Preguntárselo en el año 88 tenía su merito. Ya debía apuntar maneras":

— Julia Otero (@julia_otero) August 19, 2019

La reacción de Julia Otero acumula más de 2.800 retuits, más de 8.900 'me gusta' y medio millar de comentarios.

