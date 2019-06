La verdad sobre la Universidad del Porno: hablamos con la actriz que la organizó

En los últimos días varios medios de comunicación han ofrecido titulares como "Abre la primera Universidad del Porno donde se ofrecen prácticas en vivo". En esos artículos, se explica que estas clases te convertirán en una estrella del porno en seis meses a golpe de ejercicio práctico. Lo cierto es que los rumores que rodean a la 'Pornouniversidad' ha sido bastante exagerados.

La información falsa viene, en buena medida, de lo publicado por un diario mexicano y que ya desmintió con vehemencia en su momento la organizadora del evento, la actriz porno colombiana Amarantha Hank en sus redes sociales.

Hágame el hijueputa favor. Qué medio tan irresponsable. Además que el 60% de lo que dice de la Escuela Porno es falso. pic.twitter.com/9fXWk36f55 — Amaranta Hank (@AmarantaHank) June 21, 2019

"La escuela porno nació porque nos escribían continuamente diciendo que querían ser actores o actrices porno, por redes sociales y por correo", explica Hank a EL ESPAÑOL, "Querían participar en castings. Eso pasa mucho en Latinoamérica, sobre todo en Colombia de donde soy yo. Estábamos cansados y eran muchas personas, por lo que no podíamos hacer castings a todos"

Así es realmente la Escuela del porno

"Y cuando lo hemos hecho no nos ha ido muy bien", continúa. "Los chicos llegan con una idea equivocada de lo que es la pornografía. Llegan a maltratar a la chica, quieren que les hagan una garganta profunda, la golpean mientras cogen, o no tienen erección o eyaculan superrápido".

"Entonces queríamos explicarles qué pasa en la pornografía: cómo está la industria en Colombia, cómo está la industria en Europa y cómo está la industria en Estados Unidos, para qué sirve trabajar con una productora grande, cómo tratar a una actriz en medio de un rodaje o cómo hacer para mantener una erección, o qué toman los hombres cuando graban y cuáles son los riesgos de algunas ayudas como inyectarse el pene".

Faltan 8 días para la primera Escuela Porno de Colombia . Quedan pocas entradas. ¿Nos vemos allí? pic.twitter.com/yIB1uGHjTZ — Amaranta Hank (@AmarantaHank) May 10, 2019

"Las dudas las aclaramos en una conferencia muy larga que dividimos en varias partes, durante un fin de semana", explica. "A muchos les cambió la percepción de la pornografía: algunos ya no quieren actuar sino producir, otros definitivamente creen que no es lo suyo y otros se quieren meter mucho más de cabeza".

"Al final sí hicimos una práctica con uno de los asistentes", confirma. "Buscamos a alguien que tenga una erección fácil, porque muchos se intimidan por la cámara o por la cantidad de gente. Con esa persona que está ahí y una actriz nuestra -no yo- grabamos una escena sencilla", narra Hank. "Durante esa escena explicamos las posturas, cómo colocarse ante la cámara para que vea la penetración, qué ángulos favorecen más a las actrices y cuales no... hablamos de la iluminación, de los encuadres... hablamos más de la parte técnica pero desde la práctica".

"Fue bastante cool, y ya estamos definiendo la siguiente fecha, que será en Bogotá. Y es eso, no es lo que ha publicado un diario mexicano que dice que son seis meses. Es un fin de semana nada más y no son prácticas con doce personas, eso es mentira. Simplemente tenemos una actriz que representa una escena con uno de los asistentes, o con varios dependiendo de las circunstancias, pero no con todos. Inscribirse no garantiza que van a ser actores ni que van a tener sexo allí. Pero van a aprender un montón de cosas que si son inteligentes van a poder aplicarlas muy bien".

Amarantha Hank: del periodismo al porno

Pero la actriz no siempre se ha dedicado al porno. Alejandra Omaña -su nombre real- comenzó trabajando como periodista. El salto a la industria del sexo lo después de prometer que se desnudaría si su equipo, el Cucutá Deportivo, ascendía a Primera División, cosa que terminó ocurriendo.

El éxito de las fotografías le hizo apostar por un nuevo trabajo, adoptando un nombre de raíces literarias: Amarantha lo tomó del personaje de Amaranta Buendía de Cien años de soledad y el Hank lo sacó de Hank Chinaski, el personaje que protagoniza varias novelas y relatos de Charles Bukowski. De hecho, en su cuenta de Twitter se pueden encontrar algunos mensajes que muchos no esperarían de una estrella del porno.

Kundera no está en Amazon 💔 — Amaranta Hank (@AmarantaHank) May 30, 2019

Hace unas semanas, de hecho, recordaba su carrera periodística y se planteaba cómo sería un hipotético retorno:

Hace un rato pensaba cómo sería volver a trabajar en una sala de redacción, tener una rutina laboral. Lo haría de nuevo por experimentar, pero pese a sus grandes estigmas, el porno es lo mejor que me ha pasado en la vida. Me dio libertad. — Amaranta Hank (@AmarantaHank) May 27, 2019

El porno tiene unos contras bastante pesados: las ofensas, el ambiente de trabajo, el riesgo laboral, la nula oportunidad de borrar todo y hacer una vida desde cero; pero también me ha dado el tiempo libre que nunca había tenido. Ahora puedo escribir hasta 4 horas al día. — Amaranta Hank (@AmarantaHank) May 27, 2019

Las ofensas quizás son lo peor de todo. Porque el ambiente laboral es llevadero como cualquier otro. Pero las ofensas son duras: por exponer tu sexualidad todo el mundo cree que puede opinar sobre tu vida y tu cuerpo. — Amaranta Hank (@AmarantaHank) May 27, 2019

Lo que me alienta es saber que tuve la valentía de cambiar mi vida para poder trabajar en mis sueños. Que he hecho con mi vida lo que he querido y no lo que otros han intentado imponer. La libertad es lo que ha movido mi mundo. Muchos mueren sin sentirse libres. — Amaranta Hank (@AmarantaHank) May 27, 2019

Y sobre la sexualidad, he cambiado mi idea inicial. También ha cambiado mi idea del porno. No puedo negar que a veces odio todo y me vuelvo asexual por unos días (sobre todo cuando veo tantas foto vergas) pero también he fortalecido la idea de amor propio y de amor por el otro. — Amaranta Hank (@AmarantaHank) May 27, 2019

[Más información: La actriz Bella Thorne se desnuda en Twitter para acabar con un 'pornochantaje']