El último alcalde de un pueblo de Ecuador es el autor de este vídeo inolvidable de Wendy Sulca

El cantón Guamote es uno de los últimos reductos indígenas de Latinoamérica. En este territorio del centro de Ecuador habita cerca de un 95% de nativos kichwa, los descendientes de pueblos amazónicos peruanos a quienes la colonización reunió linguística y geográficamente bajo la comunidad quechua.

Ha sido en el epicentro de esta comunidad agrícola donde Delfin Quishpe Apugllón (San Antonio de Encalado, 1978) ha ganado con hasta un 23.8% de los votos la alcaldía de Guamote, perteneciente a la provincia de Chimborazo.

Quishpe dio un giro a su carrera profesional en 2010, cuando opta por afiliarse al Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, un partido político progresista en defensa de los derechos de los indígenas ecuatorianos. Su figura se populariza en España durante este mismo año, pero no precisamente por su incipiente carrera en el mundo de la política. Conozcan En tus tierras bailaré, una joya del YouTube primigenio:

¿Inocente canción popular o himno pro-sionista?

Si alguna vez se ha encontrado por la calle a una horda de adolescentes gritando "¡Israel, Israel, qué bonito es Israel!", no se asuste: los jóvenes españoles no son sionistas. El culpable de todo es Delfín hasta el fin, tal y como se presenta Quishpe en la canción popular. Se hace particularmente duro de explicar la viralidad de las canciones populares iberoamericanas, como ocurre en el caso de Colibritany y su Sexy Chambelán. Nadie parece ponerse de acuerdo en si los elementos folklóricos, las ancianas con estampados de leopardo o los cromas inconexos pretenden ser reconocidos como arte o parodia.

En el vídeo de En tus tierras bailaré, Delfín se encuentra acompañado por Wendy Sulca, otro auténtico fenómeno viral en España y en otros países latinoamericanos como Chile. Aunque a sus 23 años se haya pasado al reggaetón, España conoció a Sulca con temas como Like a Virgin, Cerveza cerveza o La tetita.

La otra integrante del conjunto, la Tigresa de Oriente, ha sido sujeto de estudio por youtubers españoles como Bolli -hoy en paradero virtual desconocido-. La creadora de contenidos dedicó más de 10 minutos a analizar Date placer con mi cuerpo, una versión del infame Do What You Want de Lady Gaga (hoy retirada de Spotify y YouTube). La canción es toda una oda al empoderamiento femenino y al sexo en la tercera edad. "El grifo de la vida", tal y como lo expresa Bolli.

Un análisis conceptual de 10 minutos sobre esta original cover

Delfín Quishpe, que incluye en su discografía otros temas virales como Torres Gemelas, ha declarado que buscará atraer turismo e inversiones a Guamote, uno de los lugares con mayor pobreza de Ecuador, según la versión mexicana de Politico.