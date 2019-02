Se busca al primer probador de almohadas de España: sueldo alto y poco estrés

Un empleo que te obliga a desconectar la alarma y no ha posponerla de cinco en cinco minutos para desperezarte; ¿dónde hay que firmar? Este es el trabajo que proponen desde la startup Koala Rest, una empresa con sede en Portugal que quiere hacer realidad el sueño de los dormilones: poder probar sus almohadas y recibir a cambio 1.200 euros mensuales.

La idea, explican desde la empresa, es que la persona elegida pruebe los distintos prototipos de almohada que comercializan actualmente durante tres meses para conocer sus sensaciones. Ya por la mañana, con calma, apuntará todas sus observaciones en un cuestionario. "Estamos complementando las pruebas en fábrica y laboratorio con personas reales, en su casa, para tener más feedback", explica a EL ESPAÑOL el cofundador de la firma, João Ramos.

Su propósito no es otro que "llegar al modelo perfecto de confort y descanso". Y qué mejor forma de hacerlo que basarse en las opiniones de sus posibles usuarios. Lo que no se esperaban es que su oferta de "reclutamiento", como ellos mismos la han bautizado, haya llamado la atención de tanta gente. La réplica está siendo más que satisfactoria y no dejan de llegarles currículums desde todos los rincones del país: "La respuesta está siendo muy positiva y estamos muy contentos", reconoce.

"Quiero ser recluta"

Llegados a este punto, quién más y quién menos se estará preguntando qué itinerario hay que seguir para postularse para testar profesionalmente sus almohadas. Primero, hay que cumplir con dos condiciones: tener más de 18 años y residir en España. A partir de ahí, tendrás que enviarles el currículum antes del 28 de febrero a reclutamiento@tukoala.es y cruzar los dedos.

La empresa analizará las candidaturas y elegirán al que será "el primer probador profesional de almohadas de España". "Nos parece prioritaria la opinión de la persona elegida porque tenemos un compromiso con la calidad en todos los productos que desarrollamos", apunta Ramos, incidiendo en que "es vital para mejorar y adaptar nuestras almohadas a su uso".

Lo cierto es que, según los estudios, dormimos cerca de un tercio de nuestra vida. Unos 23 años de media con los ojos cerrados y en horizontal, uno de los momentos más placenteros y menos valorados. "Queremos que nuestro probador descanse con los productos que estamos testando y después los evalúe para que nosotros mejoremos su desarrollo antes de comercializarlos a través de nuestra web", incide.

La compañía ha apostado por eliminar intermediarios e irrumpir en el mercado aprovechando la venta online. Nacieron en marzo de 2017 en Portugal, pero no fue hasta octubre del año pasado cuando llegaron a nuestro país bajo la premisa de vender colchones; ahora quieren hacer lo propio con las almohadas siguiendo las instrucciones de algún afortunado que podrías ser tú.

