El refranero español se transforma en meme

El refranero español es muy sabio. Da igual de qué hables, de tomar un castillo medieval o del tiempo que hará en abril, siempre tiene una frasecita resabida que soltar. Carajo, si al final el refranero va a parecer un tuitero.

Visto lo visto, los aforismos españoles y la red social era algo que debía acabar confluyendo y lo ha hecho como Twitter mejor sabe: a golpe de meme. Empezó como suelen empezar estas cosas, con el típico mensaje que igual lo puede petar o caer en el olvido digital.

Refranes clásicos en formato de meme I. pic.twitter.com/HPMYaXn6c0 — φnceañera! @ BBK (casi) #cumplepotasio (@FincesaTiesa) 11 de julio de 2018

Refranes clásicos en formato de meme II. pic.twitter.com/x85rg4tBiZ — φnceañera! @ BBK (casi) #cumplepotasio (@FincesaTiesa) 11 de julio de 2018

Lo que no sabía su autora es que su tuit no solo iba a volar en retuits, sino que lo que había hecho no era otra cosa que abrir la caja de Pandora...

A ver este pic.twitter.com/0b88P9mSf9 — Humor de padre (@peturbado) 11 de julio de 2018

Uno más, que me he venido arriba. pic.twitter.com/Yjuw0yAjV2 — Majel (@Majel01) 11 de julio de 2018