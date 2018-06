Un globo choca contra una línea eléctrica y Hollywood no mejoraría el resultado

Si alguna vez has ido en globo aerostático, lo más probable es que, además de parecerte inquietante la idea de caer, hayas mirado con cara de 'yo no te gusto y tú no me gustas' a una línea de alta tensión. La idea de que el globo choque con una de ellas no parece agradable y es lo que pasó el pasado domingo durante un festival en la ciudad de Howell, en Michigan, Estados Unidos. Un incidente en el que, vistas las imágenes, parece un milagro que no hubiera ningún herido.

El piloto, que iba solo, se dio cuenta de que perdía velocidad rápidamente. Cuando vio que se dirigía hacia el tendido eléctrico, trató de ascender abriendo la llama a toda potencia, pero ya era demasiado tarde. El sonido del impacto no lo mejoraría ni el más cotizado diseñador de efectos de Hollywood.

Tras el impacto, y visiblemente dañado, humeando aunque no se aprecia fuego (hay testigos que sí afirman que había llamas en la cesta), el globo vuelve a ascender, suponemos que debido al calor generado por la explosión, entre los gritos de una persona que trata que nadie se acerque al lugar el incidente y mientras tratan de averiguar el estado del piloto, que fue capaz de llevar el vehículo hasta un lago cercano donde se posó suavemente antes de ser rescatado por dos pescadores que le ayudaron a llegar a la orilla sin problemas.

"Siendo honestos, cuando llegué le di las gracias al piloto por estar vivo, porque mientras me acercaba no tenía nada claro que fuese a acabar bien... pero lo hizo", explicó uno de los testigos que se acercó a ayudar en el rescate a la cadena WYXZ.

La Autoridad Federal de Aviación no ha querido pronunciarse sobre el incidente, pero sí anunció que se ha abierto una investigación. Aunque no hubo heridos, el incidente dejó sin electricidad a 40 hogares.

