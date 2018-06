La coña sobre Rajoy que los registradores de la Propiedad han hecho viral

Mariano Rajoy se incorporaba este miércoles a su plaza como registrador de la Propiedad en el municipio alicantino de Santa Pola ante un gran revuelo mediático. El expresidente del Gobierno llegaba 50 minutos tarde, pero en sus declaraciones a la puerta de su centro de trabajo no defraudaban.

"No estoy nervioso por mi primer día de trabajo. He trabajado muchas veces en mi vida", ha reconocido Rajoy, después de 30 años sin ejercer su profesión, añadiendo que "hace mucho que no hago esto pero no pasa nada".

Mariano Rajoy acude a su nuevo puesto de trabajo

Al tiempo que Rajoy volvía al tajo, entre sus colegas de profesión comenzaba a compartirse un chiste sobre él a través de WhatsApp. La autoría es anónima, pero ha corrido como la pólvora:

Imitando la peculiar manera de hablar de Mariano Rajoy, que le ha valido hasta la publicación de un juego de cartas con sus expresiones más míticas, el escrito pretende imitar el contenido de la hipotética primera Nota Simple firmada por el expresidente.