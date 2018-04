Este artista sirio pinta a los líderes mundiales como refugiados

#Repost @ayyamgallery ・・・ Join us for Abdalla Al Omari’s solo exhibition ‘The Vulnerability Series’ opening this Monday, 22 May at 7pm at Ayyam Gallery Dubai (12 Alserkal Avenue). ________________ Image: 'Donald', 2016, oil and acrylic on canvas, 190 x 150 cm #abdallaalomari #alserkalavenue #ayyamgallerydubai #ayyamgallery

A post shared by Abdalla Al Omari (@abdalla.al.omari) on May 20, 2017 at 3:07am PDT