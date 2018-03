La semana en memes: Fly Me To The Moon Edition

Desde hace unos meses los tuiteros vivían con miedo a que un poco de humor negro con la persona equivocada les mandase a la cárcel, aunque la víctima del chistecito lleve muerta 46 años -ya sabéis, demasiado pronto-. Todo a causa de unos tuits sobre el atentado que acabó con la vida de Carrero Blanco en 1973 que estuvieron a punto de dar con Cassandra Vera entre rejas.

Sin embargo esta semana el Tribunal Supremo ha desestimado la condena que le había impuesto la Audiencia Nacional. Hace 46 años no había Twitter para que la gente se soltase ha hacer memes con coches voladores. Sin embargo, la resolución judicial ha sido una excusa fabulosa para hacer todos los memes que no aparecieron en su momento. Y además con la tranquilidad de que no te caería ningún marrón.

Así, Carrero Blanco llegó a lo más alto de la lista de trending topics. Y el chiste se hacía solo:

A ver que dicen en tuiter pic.twitter.com/FjuFXU6sbJ — gazpacho (@gazpachoblog) 1 de marzo de 2018

ÚLTIMA HORA 🔴| El Tribunal Supremo absuelve del delito de enaltecimiento del terrorismo al director de Troya por un cameo de Carrero Blanco pic.twitter.com/1W65J8OY41 — La Coz de la Malicia (@cozdemalicia) 1 de marzo de 2018

Vale ya con los chistes de Carrero Blanco.En su lugar, disfrutad de este inocente gif de Harry Potter. pic.twitter.com/kFxS1ex3W2 — Randy Meeks (@randymeeks) 1 de marzo de 2018

Carrero Blanco queda atrapado en órbita y se convierte en una nueva luna, siempre cara al Sol! #LibertaddeExpresión pic.twitter.com/obWFcsrfM4 — Martin Ruijmgaart 🏳️🌈 (@MRuijmgaart) 1 de marzo de 2018

Carrero Blanco ya predijo lo de Tesla. pic.twitter.com/5ZpMu28lGp — Hatman (@TheHatman666) 1 de marzo de 2018

Josef Ajram nunca ha volado tan alto como Carrero Blanco -él sí que sabe dónde está el límite-, pero sin duda de vez en cuando se decanta por algunos looks que son auténticos atentados. El que ha lucido en un selfie que ha compartido con Albert Rivera es uno de ellos:

Y claro...

No sé puede negar que tiene los mejores apoyos de España ! pic.twitter.com/Nsw0Edf55l — Fer Novato (@fer_novato) 28 de febrero de 2018

Y no nos podemos olvidar de la nieve, gran protagonista de la semana en buena parte de España, esa sustancia -agua fría, en realidad- que hace que los humanos se comporten como idiotas:

En Barcelona ha nevado 1 minuto:calles cortadas, edificios aislados, escasez de provisiones.En mi oficina ya hemos matado al becario más débil y nos lo hemos comido.#nieve — gerobledo (@gerobledo) 27 de febrero de 2018

Cientos de muñecos de nieve se manifiestan para protestar por el maltrato al que se ven sometidos continuamente por los niños y niñas de todo el país #Nieve pic.twitter.com/GRkocIUyIg — caótico (@Mikelon1Mikelon) 27 de febrero de 2018

¡Y cómo nos vamos a olvidar de El Procés! Esta semana Puigdemont ha realizado una renuncia cuántica a su aspiración a presidir la generalitat -una renuncia que es y no es al mismo tiempo-, señalando a Jordi Sánchez como su sucesor. Lo hizo en un mensaje institucional:

Lo que entiende Puigdemont por institucional VS la realidad. pic.twitter.com/vaMCVT2sgP — Yo Soy Naranjito (@yosoynaranjito_) 1 de marzo de 2018

Expectación ante el mensaje "institucional"... pic.twitter.com/i4gUpcnsR5 — Natalia Pastor (@NataliaPastor) 1 de marzo de 2018

Renunció a mi candidatura a la Generalitat y señalo a Jordi Sànchez pic.twitter.com/aTRxmnE4Kc — Miss Huevos (@Miss_Huevos) 1 de marzo de 2018

Y de todo esto ha hablado siempre con su habitual tono Gabriel Rufián.

Por su Twitter se diría que Gabriel Rufián vive en una canción de Serrat de 1979. — Puertas (@akavania) 1 de marzo de 2018

Y no nos olvidemos de Guardiola, que se ha esforzado mucho por defender a los "presos políticos" catalanes:

-Jeque, ¿a que ustedes no encarcelan a los que piensan de forma distinta?-¿Nosotros, Pep? ¿Qué tipo de monstruos crees que somos?-Ay, qué tranquilo me deja. No veas las tonterías que dicen por ahí-Nosotros, simplemente los ejecutamos, limpio y seguro-Ah-Toma 2 millones de € pic.twitter.com/GknmAgSwmm — Froilán I de España (@FroilLannister) 27 de febrero de 2018

Pero el acento catalán no ha sido el único que ha dominado la semana. Gracias a Fariña también hemos visto algo de los galleguinhos:

Oye, gayegoQue bien Fariña, gayego ¿No?Te habrá gustado Fariña ¿No, gayego?Y hablan en gayegoSe os entiende todo, gayegoCómo sois ayí con la FariñaOye, gayegoOye, las Rias BaichasOyeGayegoFariña, gayego.El Sito Miñanco que personaje[Gesto de esnifar]Oye, gayego. — TODO MAL (@Tawil) 1 de marzo de 2018

Además, el miércoles fue el día de Andalucía:

También hemos visto personalidades de todo tipo pasarse por el Mobile World Congress de Barcelona haciendo ver que sabían algo de lo que estaban viendo:

-¿Entonces este visor de realidad virtual puede recrear cualquier cosa?-Sí, sr Torrent-Pues quiero simular el futuro de la República Catalana-Vale. Ahí lo tiene.-Cuando esté conectado me avisa, que lo veo todo negro-Lleva cinco minutos conectado.-Ah. pic.twitter.com/qv23ZKKfbX — Froilán I de España (@FroilLannister) 28 de febrero de 2018

Y el Rey ha tenido un agrio enfrentamiento con la Emperatriz de Barcelona...

- Estoy aquí para defender la Constitución y el Estatut que han permitido que mi familia atesore una riqueza superior a los 1800 millones de Euros en 40 años sin dar un palo al agua. pic.twitter.com/A3MSKGOmE0 — Galleto Fontanedo (@Coponnnn) 27 de febrero de 2018

Al menos esta semana el presidente canadiense Justin Trudeau no se ha disfrazado de nada...

Siempre nos quedarán los chistes de los X-Men: