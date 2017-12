Se hace un test de drogas en directo y le sale una hipoteca fija

"Con las drogas la gente se confía más" dice, de forma casi profética. "¿Puede haber?", le pregunta una periodista. "No, no..." responde de forma nerviosa antes de que se le escape una risa. "No estoy seguro...", acaba confesando.

Con motivo de las fiestas que se nos vienen encima, la Guardia Civil ha puesto en marcha un dispositivo especial de control de drogas en la carretera, motivo por el cual una serie de periodistas estaban presentes durante este control. Antes de conocerse el resultado dio una auténtica clase magistral sobre el consumo de drogas. Aunque le parecía bien el control, consideraba mejor que fueran por la noche, que él en ese momento tenía cosas que hacer.

Luego llega el momento del resultado y...

"Pues has dado positivo en cocaína", la frase del guardia civil corta el audio del vídeo como una katana. El corazón del protagonista está a punto de saltarle por la nariz. "¡Pero si hace un montón que no tomo!", exclama, como un niño que se queja a su madre cuando no le deja tomar más chocolate.

Y es que las cámaras en los controles de alcohol y drogas nos han dado grandes momentos:

Y, por su puesto, el gran clasicazo: