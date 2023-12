Ana Mena, Siempre Así, Marc Anthony y Vetusta Morla, entre los confirmados para el Icónica Fest de 2024

El cartel del Icónica Fest de Sevilla para 2024 va tomando forma, y este viernes ha confirmado la presencia de doce artistas nacionales e internacionales. Marc Anthony, Arcade Fire, Tom Jones, Loreena Mckennit, Jamie Cullum, Keane, Siempre Así y Vetusta Morla subirán al escenario de la Plaza de España durante las primeras semanas de verano.

También lo harán Myke Towers, Ana Mena, Cali y El Dandee y Petazeta, que conforman el cartel de BIGSOUND Sevilla, festival de música urbana que, por primera vez, abandona la Comunidad Valenciana para tomar las calles de la capital andaluza.

Las entradas se podrán a la venta el próximo lunes, 18 de diciembre, a partir de las 12:00 horas, a excepción de las del concierto de Marc Anthony, que estarán disponibles a las 12:00h del miércoles 20 de diciembre.

La confirmación de estos nuevos doce artistas completa un line-up formado por Take That, Aitana, Rozalén, Melendi, Raule y Carl Cox, que dan forma a un "eclético" cartel que combina "mil sonidos y estilos", desde los clásicos Siempre Así y Tom Jones, al ritmo más actual, con nombres como Ana Mena o Petazeta.

El 13 de junio, el pianista y cantante Jamie Cullum subirá al escenario del Icónica como "una de las grandes referencias del jazz y el pop". Tres días después, el domingo 16 de junio, será el turno de Marc Anthony, el artista de salsa que más discos ha vendido a nivel mundial. Según apunta la organización del festival, el concierto ofrecerá "una noche sin igual" gracias al "baile y ritmos calientes y latinos".

El miércoles 19 de junio, Sevilla disfrutará del espectáculo del 'tigre de Gales'. Tom Jones hará disfrutar al público hispalense en una cita única que mezclará "pop, rock, country y soul".

De otro lado, la música sevillana también estará representada en el cartel del Icónica, que incluye al grupo Siempre Así en la nómina de artistas. El conjunto recordará su disco más emblemático, 'Mahareta', en una noche, la del 4 de julio, que servirá de celebración a sus 32 años ininterrumpidos de carrera.

La Plaza de España, además, convivirá con la música urbana del BIGSOUND Sevilla, festival que en los últimos dos años ha reunido a más de 70.000 personas en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

Artistas de la talla de Myke Towers, Ana Mena, Cali y el Dandee o Petazeta actuarán el 22 de junio en un concierto que durará más de seis horas.

Sonido rock

El día 26 de junio, el rock nacional toma los mandos gracias a Vetusta Morla, banda que destaca por "la contundencia de su sonido, la precisión de su interpretación y su comunión con el público".

El 7 de julio, una de las grandes damas de la música subirá al escenario de la Plaza de España. Loreena McKennitt, cantante, pianista y arpista, se pondrá a servicio del público de Sevilla tras haber vendido más de 14 millones de copias de su trabajo.

Al día siguiente, la banda de rock alternativo Keane llega a Sevilla para hacer disfrutar de canciones tan populares como 'Somewhere Only We Know', 'Everybody's Changing' o 'This Is The Last Time'.

La última de las citas confirmadas es la del 12 de julio. Desde Montreal llega a Andalucía uno de los grupos indies de rock alternativo más influyentes de la década de los 2000: Arcade Fire, que tras más de 20 años sigue llenando los escenarios.

