El Centro se blinda con motivo de la Navidad: los cortes de tráfico que se activan este viernes

La Navidad llega, como cada año, cargada de ilusión y tradiciones, pero las fiestas navideñas en Sevilla también son sinónimo de cambios en el terreno del tráfico y la movilidad.

Con el objetivo de garantizar la seguridad durante estas fechas señaladas, el Ayuntamiento ha activado este viernes la segunda fase de su Plan Especial de Movilidad, que estará activa desde este viernes 15 de diciembre hasta el 7 de enero, y afectará especialmente a la zona del Centro.

El Casco Histórico cortará toda la circulación entre las 10:00 horas y las 22:00 horas, de modo que solo se permitirá el acceso a residentes, vehículos de dos ruedas, transporte público, clientes de hotel, vehículos de servicios oficiales, de emergencias, y con acreditación de movilidad reducida.

Más allá de esos casos, los vehículos particulares solo podrán acceder a las calles del Centro en caso de que haya plazas libres en parkings subterráneos de acceso público.

Para asegurar que el Plan se cumple, la Policía Local contará con puntos de control en las calles Reyes Católicos; San Pablo, Baños, Virgen de los Buenos Libros, Gerona, Imagen y Águilas. También habrá control de acceso en la Alameda de Hércules; la Puerta Osario, Ponce de León, la Plaza de San Pedro, la Puerta de Carmona, la Cuesta del Rosario y la Campana.

Del mismo modo, el Ayuntamiento avanza que la Policía Local podrá "tomar medidas de regulación y desvíos" con el objeto de resolver problemas de "saturación de vehículos" en busca de aparcamiento.

Respecto a los aparcamientos, además, el Consistorio detalla que, en caso de que los aparcamientos estén completos, la Policía establecerá desvíos en los siguientes puntos: c/ Torneo con Baños; c/ Reyes Católicos con Marqués de Paradas; Puerta Osario; c/ Gerona con Doña María Coronel; c/ Almansa con Pastor y Landero, y en c/ Rábida con Palos de la Frontera.

Las orillas del río también podrán sufrir modificaciones en la circulación con motivo del traslado del mapping desde la plaza de San Francisco al Muelle de la Sal. Por ello, el Gobierno municipal apunta que, "por motivos de seguridad", se podrá cortar el tráfico rodado o peatonal por el Puente de Triana, el Paseo Colón, la calle Betis, "o cualquier otra vía que se considere necesaria para asegurar la seguridad" de los espectadores.

Y en cuanto a la circulación de bicicletas y patinetes eléctricos, no podrán circular por el carril bici de la Avenida de la Constitución entre las 10:00h y las 22:00h, una franja horaria que podrá ampliarse "si la gran afluencia de público" lo hiciera necesario.

La Campana - La Encarnación

Especial trato tendrá el eje que conforma la plaza de la Encarnación y la Campana, que solo permitirá el paso a autobuses de Tussam, taxis y residentes entre las 16:00h y las 22:00h. [Qué hacer en Sevilla en Navidad: alumbrado, dulces, coros de campanilleros y 'mapping' en el río] Con todo, la circulación de estos vehículos también podrá limitarse en caso de que "la afluencia de peatones en la zona sea tal que aconseje el corte total de tráfico", dejando además sin servicio las paradas de taxis ubicadas en la zona. Así, solo se permitirá el acceso a las calles afectadas a residentes y clientes de hotel, "y siempre que las condiciones de seguridad lo permitan". En el caso de las calles se cierren, se facilitará la entrada y salida de taxis a través de un cambio de sentido en la calle Imagen con la Encarnación. Además, se habilitará la calle Sor Ángela de la Cruz para la salida de taxis, y se ampliará la parada ubicada frente a dicha calle

Aparcamientos Durante las fiestas, además, habrá modificaciones en los aparcamientos que están disponibles al público. Es el caso de los de las calles Cuesta del Rosario y Jesús de las Tres Caídas, que se cerrarán entre las 13:00h y las 00:00h. [La Navidad desborda de gente el Centro de Sevilla con colas y bullas pero sin incidencias] También se eliminarán los aparcamientos de motos de la Plaza San Francisco, de lunes a viernes entre las 15:00h y las 22:00h, y durante todo el día en el caso de sábados, domingos y festivos. En cualquier caso, desde el Ayuntamiento ponen en valor que desde Tráfico informarán en tiempo real del nivel de ocupación de los aparcamientos a través de los paneles de mensajería distribuidos por la ciudad, así como por su página web y aplicación móvil.

