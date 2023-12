Bronca por la gonorrea en Sevilla: el PSOE pide que vuelva el centro de ITS y la Junta alega cambio de modelo

El PSOE quiere que Sevilla recupere el centro para el tratamiento de infecciones de transmisión sexual (ITS) como era antes. Para el secretario de organización de lo socialistas sevillanos la forma en que se abordan ahora las gonorreas, clamidias o herpes no es válido.

Según indicó este jueves Recio, el Servicio Andaluz de Salud ha cambiado "un centro ITS de referencia y especialización por unas casetillas prefabricadas en el Hospital de Valme”. Ahí "no se garantiza ni el trato ni la confidencialidad" de los pacientes, opinan desde el PSOE sevillano.

Recio recuerda que las infecciones de transmisión sexual se han disparado un 82 por ciento en Andalucía, respecto al 2022 y, ante esa estadística, la Consejería de Salud “cierra el centro de tratamiento de infecciones sexuales de Sevilla”.

En este sentido, el diputado socialista critica que la Consejería de Salud trata a estos pacientes como “residuales de un sistema sanitario, cada vez con menos capacidad de cobertura y con menos identidad universal y pública”.

"Cambio de modelo"

Desde el SAS no comparten esa opinión. Señalan que no se ha cerrado el centro de ITS de Sevilla sino que se ha "cambiado de modelo" de gestión de estas patologías.

En esta nueva forma de abordaje se "profundiza en la atención integral y la coordinación entre los profesionales de Atención Primaria y Atención Hospitalaria con especialistas de Dermatología, Enfermedades Infecciosas, Ginecología, Medicina Preventiva o Microbiología", explican.

Esto, creen, "aportará eficacia y calidad asistencial para todas las personas que puedan encontrarse con una infección de transmisión sexual". Así "desde el SAS se apuesta por profundizar en la atención coordinada e integral de las ITS", señalan, en los centros de salud.

Estigma para los usuarios

De esta forma no hay "necesidad de mantener espacios diferenciados que puedan perjudicar o estigmatizar a los usuarios". La atención se hace en el centro de salud habitual, inciden.

Sobre el asunto se pronunció ayer también la consejera de Salud, Catalina García, quien abrió la puerta a que vuelva el centro de ITS si es necesario. Así, recordó que se acordó que cuando "ese nuevo modelo empezara a funcionar y lo hiciera bien, si ese centro de ITS tuviera que volver a funcionar lo haría: ese fue el compromiso de la consejería".

La consejera aseguró al respecto que ese centro "tenía deficiencias y problemas". "Para empezar no teníamos trazabilidad de los pacientes que había en esa instalación" señaló la titular de Salud.

"Se puso encima de la mesa para que hubiera uniformidad en toda Andalucía en cómo se trataban la ITS y que la puerta de entrada fuera Primaria, con un referente de ITS en el hospital, para agilizar y para coordinar toda la atención", añadió García.

"Eficaz y eficiente"

"Creemos que ese modelo va a ser eficaz y eficiente y trabajamos de mano de las entidades para poner otras muchas iniciativas en marcha que ellos mismos nos proponen", ha abundado la titular de Salud.

Por su parte, Recio ha detallado que la ITS de Sevilla lleva un año en unas instalaciones prefabricadas que "no garantizan ni el trato ni la confidencialidad, como denuncian los pacientes". Se trata de una ubicación a las puertas del centro hospitalario, creada de forma provisional para Covid, "sin privacidad alguna".

La consejera ha replicado al parlamentario socialista que lo que está ahora mismo en el hospital de Valme, en esas caracolas, es el servicio de infecciosos del hospital, "no es el centro de ITS de Sevilla".

