Christian Slater es el padre de 'Dexter' en la historia de origen del asesino en serie más carismático de la televisión

¿Un asesino en serie nace o se hace? Según Dexter Morgan es la segunda opción. SkyShowtime ha lanzado el tráiler de Dexter: Original Sin, la precuela que cuenta la historia de origen del 'serial killer' más famoso de la televisión.

Ambientada en Miami, en 1991, la serie sigue a Dexter en su transición de estudiante a asesino en serie vengador. Con la orientación de su padre, Harry, cuando sus impulsos sanguinarios no pueden ser ignorados por más tiempo, Dexter deberá aprender a canalizar su oscuridad interior.

Aceptando que sus instintos asesinos son incontrolables, Harry le enseñará a Dexter un código diseñado para ayudarle a encontrar y matar a personas que merecen ser eliminadas de la sociedad. Esto supondrá un reto especial para el joven Dexter cuando comienza sus prácticas forenses en el Departamento de Policía de Miami.

Estos hechos ocurren 15 años antes de la serie original. 1991 fue el año en el que Dexter cometió su primer asesinato, cuando tenía 20 años, tal como introdujo en el canon un episodio de la primera temporada, aunque nunca se vio en pantalla el crimen.

El actor Patrick Gibson interpreta a Dexter en la nueva serie, en la Michael C. Hall vuelve para poner la voz en off, mientras que Christian Slater encarna a su padre, Harry Morgan. Molly Brown completa la familia como la hermana de Dexter, Deb.

'Dexter: Original Sin' | Tráiler VOS

Christina Milian es la nueva Maria LaGuerta, James Martinez es Angel Batista, y Alex Shimizu interpreta a la versión joven de Vince Masuka. Patrick Dempsey será el capitán Aaron Spencer y Sarah Michelle Gellar la jefa de Dexter, Tanya Martin.

"Soy un asesino, pero no nací así", dice la voz de Hall en el tráiler. "Me hizo mi historia, la gente que me rodea. Hace falta un pueblo para criar a un asesino".

Clyde Phillips, el showrunner en las primeras cuatro aclamadas temporadas de la serie original y de la secuela estrenada en 2022, vuelve a ponerse al mando de esta precuela que actualmente está terminando la producción en Los Ángeles de la primera temporada de 10 episodios.

La fecha de estreno en SkyShowtime se anunciará próximamente.