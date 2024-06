Si te gustó 'Puñales por la espalda' tienes que ver esta serie de su director: un giro de lujo al 'caso de la semana'

Inspirada en clásicos como Colombo y Se ha escrito un crimen, pero con presupuesto, valores de producción y estrellas invitadas propios de lujosas series de prestigio, Poker Face fue una de las series revelación de 2023 y uno de los lugares felices del año para los seriéfilos.

Creada por Rian Johnson, guionista y director de la franquicia Puñales por la espalda, y protagonizada por Natasha Lyonne (Muñeca rusa, Orange is The New Black), la primera temporada de 10 episodios sigue a Charlie Cale (Lyonne), una mujer que tiene una habilidad extraordinaria para determinar cuando alguien está mintiendo.

Una habilidad que conviene aclarar, no tiene nada que ver con técnicas de análisis de lenguaje corporal, tampoco con instinto, simplemente, Charlie puede identificar si lo que alguien dice es cierto o no solo escuchando su voz: cuando escucha a alguien diciendo una mentira inmediatamente sabe que está mintiendo.

Charlie no es detective, investigadora privada ni asesora de la policía, es una mujer que por cosas que pasan, se ve obligada a emprender una huida permanente, así que viaja de pueblo en pueblo en su Plymouth Barracuda y en cada nueva parada (episodio) se busca la vida, conoce a nuevos personajes y resuelve el crimen de turno.

Al terminar, coge carretera nuevamente, porque alguien muy poderoso la tiene en búsqueda y captura.

Estrellas invitadas de la primera temporada de 'Poker Face'

Estrellas invitadas de lujo

Charlie es el personaje que sirve de hilo conductor a todos los episodios, que van cambiando de escenario y personajes. Al ser historias autoconclusivas, la serie puede contar con estrellas invitadas de alto nivel cada semana, porque los actores no tienen que comprometerse a largo plazo.

En la primera temporada destacan, Adrian Brody, Ron Pearlman, Nick Nolte, Cherry Jones, Judith Light, Joseph Gordon-Lewitt, Chloë Sevigny, Hong Chau y Ellen Barkin. La serie ya está renovada.

Reunir este elenco deslumbrante ha sido posible gracias a la naturaleza de la propuesta de Poker Face: una vuelta a las series procedimentales de 'caso de la semana'.

'Poker Face'

Una fórmula que siempre funciona

En el primer acto de cada episodio alguien muere y el espectador sabe quién es responsable de esa muerte. En el segundo acto, la serie retrocede días antes del crimen para revelar qué ha estado haciendo la protagonista en ese destino y qué relación tiene con el resto de personajes. En el tercero, Charlie resuelve el crimen y se pone en marcha hacia su siguiente destino.

Esta estructura demuestra ser infalible durante la temporada y genera una sensación de complicidad con el espectador, que una vez conoce los mecanismos de la historia se siente apelado a interactuar de dos formas. La primera, intentar encontrar a Charlie de fondo en el primer acto o adivinar qué curioso trabajo estará haciendo en ese pueblo para terminar relacionada con el crimen.

La segunda y la más satisfactoria: identificar el momento en el que la persona que ha cometido el crimen se delata sin darse cuenta, porque si algo nos demuestra la serie es que el ser humano tiende a mentir de forma innecesaria y por las cosas más estúpidas.

'Poker Face' | Tráiler temporada 1

Como en la serie de Jessica Fletcher, la muerte persigue a la protagonista allá donde va. "Soy un imán para la muerte", dice Charlie en un episodio. Lo importante aquí no es descubrir quién cometió el crimen, como en Puñales por la espalda, sino ver el proceso y los métodos de deducción usados por Charlie para resolver el caso. E identificar el momento en el que dice una mentira innecesaria que hace sospechar a la protagonista.

Además de la capacidad de mantenerse fresca cambiando de escenario y personajes, lo procedimental tiene un valor añadido, un placer que se ha perdido en los últimos años y que uno no es consciente de lo mucho que lo echa de menos hasta que lo vuelve a probar: saber que todo se habrá solucionado cuando salen los créditos finales. Una serie perfecta para descubrir este verano.