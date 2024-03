Tony Curran: "Al rey Jacobo I le encantaba cazar, tener compañía en la habitación y un buen revolcón"

Tras la abdicación de María Estuardo, y con solo un año de edad, su único hijo se convirtió en Jacobo VI de Escocia. En 1603, ya con 36, sucedió en el trono de Inglaterra e Irlanda a la última Tudor, la reina Isabel I, quien murió sin descendencia. A partir de ese momento y hasta su muerte, rigió conjuntamente los tres territorios. Jacobo I de Inglaterra es, sin embargo, uno de los monarcas menos conocidos de la realeza en comparación con los que se sentaron en el trono antes y después de él.

Basada en The King's Assassin, libro de no ficción escrito por Benjamin Woolley, la miniserie de SkyShowtime Mary & George cuenta parte de su historia a través de su relación con los personajes titulares, una mujer de origen humilde, inteligente y con formidable ambición, que utiliza al segundo, su hijo, espectacularmente hermoso, para asegurar la fortuna familiar.

"Si yo fuera un hombre y me pareciera a ti, gobernaría el puto planeta", dice Mary (Julianne Moore) en la serie, antes de enviar a su hijo George (Nicholas Galitzine, La idea de tenerte) a Francia con la idea de prepararlo en la vida cortesana. Allí, el joven aprendió baile de salón, esgrima, francés y todo lo que necesitaría para desenvolverse en la alta sociedad inglesa de principios del siglo XVII.

Y conquistar al rey. Aunque no se conoce a ciencia cierta la verdad sobre sus preferencias sexuales, sí se sabe que mantuvo tres intensas y exclusivas relaciones románticas con hombres. Algo que era habitual en la época, pues al moverse en ambientes sociales e intelectuales exclusivamente masculinos, se consideraba normal que las relaciones emocionales más intensas de los varones de élite fueran con otros hombres.

SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL ha tenido acceso a una entrevista exclusiva con Tony Curran, (Invasión secreta, Your Honor, Ray Donovan) el actor escocés ganador del BAFTA, encargado de interpretar a Jacobo I de Inglaterra en la serie. Una charla en la que contó cómo preparó su personaje y su experiencia durante el rodaje.

Dar vida a una figura desconocida

Con tantas series y películas sobre diferentes etapas de la monarquía europea, a Curran le sorprendió descubrir que no sabía nada de Jacobo I antes de le ofrecieran participar en la serie, "para no ser absolutista, diré que es alguien a quien no he visto mucho en el teatro, la televisión o el cine. Fue un desafío llevarlo a la pantalla".

Lo que más le ayudó en el proceso de darle forma al personaje durante el proceso de investigación fue poder hablar con Benjamin Woolley, autor de The King's Assassin (El asesino del rey). "Le hice preguntas sobre la historia, sobre Jacobo, sobre la época desde el punto de vista cultural y político...".

'Mary & George'

Tener al autor del libro en el que se basa la serie a su disposición para resolver sus dudas fue toda una suerte y entre todo lo que le contó, lo que más le ayudó a entender al rey fue descubrir que su vida había corrido peligro desde que era un bebé, porque con 18 meses ya era rey de Escocia.

"Hubo muchos atentados contra su vida. Fue secuestrado cuando tenía diez años durante 12 meses en el castillo de Rosslyn. Se decía que era paranoico, pero esa paranoia estaba justificada", explica el actor.

Amor y poder

Mary & George habla sobre poder y el ascenso social, pero también es una historia de amor, y Curran no tiene ninguna duda de que así sea.

"Creo que hay mucho amor. Hay mucha pasión y mucha sensualidad y sexualidad. Pero unido a eso hay elementos de ascenso social, mucho quid pro quo. Y obviamente también hay una importante cantidad de puñaladas por la espalda".

Todos esos elementos hacen de esta serie un relato palaciego muy adictivo que se diferencia de la mayoría de los de su género por el retrato del sexo y la sexualidad en pantalla.

"Hay relaciones de hombres con hombres, de mujeres con mujeres, de hombres con mujeres. No creo que seamos tímidos a la hora de expresar cómo se sienten los seres humanos cuando tienen un impulso, por así decirlo".

'Mary & George'

"Si estuvieras en la corte y fueras el rey o la reina o tuvieras algún poder y quisieras tener algo de tiempo libre, ¿qué harías?", se pregunta el actor antes de definir a su personaje: "Sé lo que Jacobo quería hacer. Le encantaba cazar. Y le encantaba tener compañía en la habitación y un buen revolcón".

Sin embargo, está convencido de que la relación de Jacobo I y George Villier iba más allá de lo superficial. "Por lo que he leído y la forma en que estamos contando la historia, Jacobo se preocupaba muy profundamente por George. Se puede decir que lo conocía como compañero, amigo, amante, pero también como aliado político. Era alguien que le ayudaba, alguien que hacía cosas por él".

Trabajar con Julianne Moore y Nicholas Galitzine

"La serie es muy visceral e intensa, pero cuando las cámaras no estaban rodando, el rodaje fue muy divertido", aclara el actor antes de deshacerse en elogios por sus compañeros de reparto.

"He disfrutado mucho trabajando con Julianne y con Nick (Galitzine) hemos conseguido fuegos artificiales. Ha sido un placer trabajar con ambos y nos hemos reído mucho".

Rodar en los escenarios reales de la historia

Curran reconoce que ha sido un lujo y un privilegio trabajar en una serie histórica con tanta atención al detalle. "Rodamos en el castillo de Stirling, el rey Jacobo vivió allí y también recibió clases allí. Hay un trocito de piedra con su nombre inscrito que me dejó alucinado", cuenta emocionado.

"También estuvimos en Hatfield House y en Charterhouse, cerca de Spitalfields, donde Isabel I se preparó para su coronación en el siglo XVI. Allí, rodamos la escena en la que Jacobo ve a George por primera vez. Rodar una escena en el lugar en el que ocurrieron hechos reales es asombroso".